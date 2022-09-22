原标题：外贸大省挑大梁 多举措激发外贸潜力

1至8月，浙江进出口总值达3.12万亿元，比去年同期（下同）增长18.8%，对全国进出口、出口增长贡献率为19.7%和21.2%，均居全国首位；同期，北京地区进出口增长18.3%，高出全国平均增速8.2个百分点；山东进出口增长18.2%，高于全国整体增速8.1个百分点……陆续出炉的地方外贸数据显示，外贸大省为我国外贸持续稳定增长提供了重要动能。

与此同时，从中央到地方还在密集推出新举措，进一步促进外贸大省潜力释放，巩固传统市场、开拓新兴市场，培育外贸新业态新模式和新增长点。受访专家指出，我国外贸大省基础较好、具备增长韧性，随着更多支持政策落地显效，有望为外贸创新发展、稳中提质提供有力支撑。

成绩单出炉 外贸大省亮点多

外商进不来，市场就“开”到客户家门口，货单推送到用户手机上。最近，义乌商城集团联合一家供应链企业的西班牙海外站平台，新增3500余家当地采购商，并通过线上撮合交易场景发起询单，采购商品。

义乌被称为世界小商品之都，超210万种的商品发往全球230多个国家和地区。疫情影响下，义乌创新推出小商品数字自贸应用，线上即可为采购商精准匹配有供货能力的商户，实现了远程线上谈生意、下订单。义乌海关数据显示，今年前8个月，义乌进出口总值3066.4亿元，同比增长29.8%。

在传统外贸克服疫情影响逆势增长的同时，高新技术产品也在加快突破。期间，浙江专精特新“小巨人”企业出口增长45.3%，高出整体出口23.7个百分点。多重因素带动下，1至8月浙江进出口实现快速增长，进出口、出口和进口规模分别居全国第3、第2和第6位，对全国进出口、出口增长贡献率均居全国首位。

上海、江苏、安徽等长三角地区三省一市的外贸都在逐步恢复。海关总署统计分析司司长李魁文表示，长三角地区三省一市克服疫情带来的不利影响，前8个月进出口增速高于全国整体增速1.5个百分点，为稳住外贸大盘提供了强劲动能。

还有不少外贸占比较大的省份也实现了较快增长。例如，前8个月，山东货物贸易进出口总值2.18万亿元，规模居全国第6位，增长18.2%，高于全国外贸整体增速8.1个百分点。同期，北京进出口总值2.32万亿元，同比增长18.3%，高出全国平均增速8.2个百分点。

北京海关负责人接受记者采访时强调，“8月份，北京进出口值冲高至3294.1亿元，同比增长23.5%，刷新单月进出口纪录，为全国外贸稳增长贡献了力量。”

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授庄芮对记者表示，我国外贸大省表现优异，前8个月交出的成绩单很出色。她进一步指出，几个进出口大省市先后经历了不同程度疫情冲击，还能在高基数大体量基础上实现较快增长，难能可贵，表明我国外贸大省基础较好、具备增长韧性。

多重举措助力 进一步激发潜能

专家同时指出，这些外贸大省市的顶梁柱作用还有待进一步释放。据海关统计，前8个月，广东、江苏、浙江、上海、北京、山东、福建等7个省市进出口均超过万亿元，合计进出口20.54万亿元，同比增长9.7%，低于同期全国10.1%的进出口增速。

9月13日召开的国务院常务会议部署进一步稳外贸稳外资的举措，提出压实外贸外资大省责任，更好发挥挑大梁作用，有关部门要加强协调和服务。

随后，商务部于9月14日召开全国外贸工作电视电话会议，要求各级商务主管部门“扩增量、防减量、强保障”，支持外贸企业保生产保履约，畅通外贸企业抓订单渠道，培育外贸新业态新模式和新增长点。

另外，记者从近期召开的商务部例行发布会上获悉，下一步，商务部将持续深入实施市场多元化行动，指导企业巩固传统市场、开拓新兴市场。

地方层面也在积极推出相关举措。广东、浙江、江苏等地纷纷从加强出境参展、商洽等服务保障，支持外贸新业态发展，推动RCEP红利释放等方面推出举措。

广东提出，支持企业包机“出海”抓订单，推动市场采购、跨境电商等外贸新业态发展；江苏积极发掘RCEP机遇，南京海关为企业提供定制培训，帮助企业利用好RCEP关税优惠政策；浙江提出加大国际海运物流纾困力度，加大信保支持力度。

培育新动能 支撑外贸稳中提质

专家分析，综合施策下，外贸大省潜力有望进一步释放，并为全国外贸创新发展提供更多动能。

商务部研究院研究员周密对记者表示，外贸大省是对外贸易的主力军，其动能恢复和潜力释放，对整体外贸的推动作用显著。

周密认为，从目前各部门和外贸大省自身部署来看，政策集中在两个方面，一是通过便利化举措和税费信保等优惠措施，为企业降成本；二是通过各级政府和部门间的协同发力，进一步明确国家支持外贸发展的力度，稳定企业预期，激发市场主体参与国际竞争的意愿和能力，筑牢我国外贸稳中求进的基础。

周密同时提出，在国际形势复杂、市场波动比较剧烈形势下，外贸大省要根据环境变化扎实推进企业与国际市场的联系，寻找创新发展的路径和贸易品类。

庄芮认为，外贸大省是我国外贸增长的顶梁柱，是稳外贸的关键，也是我国外贸创新发展的重要抓手。她建议，进一步发挥外贸大省积累的产业和规模优势，用好数字化和信息化手段，推动各环节的模式创新和渠道创新；还要鼓励外贸大省当中设立的自由贸易试验区等开放平台大胆探索，以制度创新推动外贸创新。

庄芮表示，相信相关部门和地方的针对性举措，将推动外贸大省的外贸创新发展，为我国外贸稳总量提质量提供更为有力的支撑。（记者 王文博 屈凌燕）

(责编：赵竹青、陈键)

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