新华社记者温竞华、董雪

原标题：科普向未来——2022年全国科普日活动观察

9月15日至21日，2022年全国科普日活动在全国各地集中开展。科普有何新态势？如何拉近科学与公众的距离？记者深入活动现场，感受面向未来的科普生动实践。

推陈出新：打造更高质量科普供给

近距离观看神舟十三号载人飞船返回舱实物，沉浸式体验国之重器“深海一号”从油气勘探开发到施工建造的全过程，到“太空种子培育基地”观察航茄生长情况……今年全国科普日期间，一系列最新科技成果成就精彩亮相，借助新技术新手段，公众得以体验“上天下海”的奇妙，高端科技成果触手可及。

“科普作为提升科学素质的重要手段，推动了科技的创造、传播和应用，广泛影响社会生产生活的各个领域。”中国科普研究所所长王挺说，进入新时代，我国经济社会发展呈现出的数字化、网络化、智能化特征，也促使科普的理念、手段、机制发生变化，科技创新、科学普及、技术应用、教育文化呈现交互推动、融合发展的新态势。

江苏举办全国首届青年科学脱口秀大赛展演，形式多样的脱口秀表演为科学内容增添了幽默酷炫的表达；上海植物园推出AR技术加持的科普打卡游戏，带领市民游客认识在园区各处的珍稀濒危树木；天津“科普之夜”点亮天塔，首场科普主题城市超高建筑灯光秀吸引大批观众……全国科普日活动期间，各地创新科普内容、形式和手段，为公众奉上好玩有趣又高质量的科普盛宴。

据介绍，今年全国科普日活动积极织密优质科普资源的“服务网”，广泛开展社会需要、群众喜欢、影响力大、服务面广的系列科普活动。截至目前，全国科普日平台已经汇聚各地各行业科普活动6万余个。

更接地气：拉近科学与公众的距离

什么是特斯拉线圈？什么是惰性气体？9月16日，上海曹杨新村街道的社区书院“上新”了一场“闪电·电光秀”，科普达人吴於人用趣味物理实验揭开了闪电的神秘面纱，打开了现场的同学们的好奇心。

上海市科协科普部副部长龙琳介绍，社区书院正成为上海科普新阵地，从开展科普讲座到动手设计模型，根据不同受众人群推出各类科普活动。

全国科普日活动期间，各地新时代文明实践中心、党群服务中心、社区科普大学等成为开展科普活动的重要阵地。公众在家门口就能参与科普、体验科普，让科普更普遍融入日常生活，推动形成崇尚科学的风尚，助推全民科学素质全面提升。

与此同时，我国正积极推动科技资源科普化，拉近前沿科学与公众的距离。

“中国天眼”能够看到火星上的闪电吗？射电波段的昴星团长什么样？在全国科普日活动北京主会场，全国中小学生提交的“中国天眼”创意观测方案布满了一整面墙。在不久的将来，这些天马行空的想法很可能成为现实。

今年，大科学装置“中国天眼”探索创新科普教育，将1%的观测时间开放给全国青少年。“我们从收到的3400多份观测方案中遴选出了60份优秀方案，又在其中选择了8份有可能实施的方案，由科学家与学生组成一对一的‘联合研究小组’，进一步推动观测方案完善落地。”活动发起人、中科院国家天文台研究员武向平院士说，“不论是大科学装置还是科学家，都有义务把我们的研究成果转化为容易理解的语言传递给社会公众，引导公众理解科学、支持科研。”

共建共享：构建多方协同的大科普格局

“我们进入太空和返回地球，都要承受强大的过载。航天员在地面的离心机旋转模拟训练中，要承受8个G的过载，相当于8倍的自重压到身上……”

全国科普日期间，中国科技馆牵头举办全国科技馆联合行动“同上一堂科学课”主题活动，中国首飞航天员杨利伟为全国线上线下20余个科技馆（教科院、教研室）28万余名青少年带来了一堂生动的航天科普课，并热情地为同学们解答疑惑。

加强协同联动和资源共享，正是今年全国科普日活动的一大特点。突出“大科普”理念，构建政府、社会、市场等协同推进的社会化科普发展格局——

北京市第十中学教育集团联合中科院古脊椎动物与古人类研究所推出“青藏高原”主题展览，并通过专家讲座、动手实践等活动培养同学们的创新能力和科学素养；

中国海油与中国科技馆发展基金会开展“中小科技馆共建项目”，计划在海南和甘肃的定点帮扶县兴建2座县级科技馆，进一步优化科普基础设施布局，服务乡村科学教育；

黑龙江省科协将科普传播融入基层社会治理结构，构建省市县乡村五级联动的网格化科普传播体系，已完成2000多名科普网格员注册……

中国科协党组书记、分管日常工作副主席张玉卓说，下一步，中国科协将倡导大科普观，加强部门统筹协同，加强资源有效衔接，推动科普全面融入经济社会建设，融入服务新发展格局，构建新时代科普生态。

(责编：赵竹青、陈键)

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