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北交所已有110家上市公司

2022年09月22日08:59 | 来源：北京青年报
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原标题：北交所已有110家上市公司

　　在昨日举行的“两区”建设金融领域专场活动上，开市10个多月的北交所晒出成绩单：今年上半年，北交所上市公司共计实现营业收入441.46亿元，净利润42.83亿元，同比分别增长33.04%、19.71%，展现出强劲的发展活力与发展韧性。

　　北京证券交易所办公室主任龙海洋介绍，截至9月20日，北交所共有上市公司110家。其中，中小企业占比77%，超八成集中在战略新兴产业、先进制造业，40家为国家级“专精特新”小巨人企业，平均研发强度达4.6%，是规模以上企业的3.3倍，创新特征鲜明。

　　在审核制度方面，北交所以信息披露为中心，建立协同高效的审核注册机制，从受理到注册平均用时109天，最短用时仅72天。同时，北交所构建充分博弈的定价机制，110家北交所上市公司累计融资超过235亿元，平均每家实现融资2.1亿元，完全符合支持中小企业按需合理融资的理念。此外，北交所交易制度高效均衡，设置涨跌幅为30%，合格投资者门槛为50万元证券资产，开市以来日均成交金额超10亿元，日均换手率约1%，呈现出与中小市值股票相匹配的流动性水平。

　　龙海洋介绍，北交所开市后，各类市场主体参与踊跃，合格投资者达515万，是设立前的近3倍，各类机构投资者踊跃参与，超过500只公募基金入市，11只北交所主题基金获批注册，社保基金、保险资金、合格境外机构投资者（QFII）均主动参与市场。财富效应逐步显现，北交所上市股票较发行价平均上涨19.21%，上市后累计分红近20亿元，约60万投资者分享了企业发展红利，获得感逐步增强。

　　截至9月20日，北京市在北交所上市公司11家，已完成注册2家，完成上市和注册的企业总数位居各辖区第二位。北京市企业公开发行累计融资31.49亿元，平均每家融资2.6亿元。新三板累计服务北京市挂牌公司1768家，存量挂牌公司860家，累计定向发行融资近1250亿元，并购重组累计涉及金额638亿元。

　　目前北交所在审企业122家，在辅企业290家，其中专精特新“小巨人”企业数量超百家。下一步，北交所将在发挥好新三板规范培育功能的基础上，做好精准市场服务，实现公开发行上市常态化，探索实施挂牌上市审核、日常监管、公司规范培育一体化的“流程再造”，建立内部直联审核机制，进一步提高挂牌、上市全链条审核效率和监管服务精准性，使得企业上市路径更清晰、预期更明确、过程更顺畅。（记者 李佳）

(责编：赵竹青、陈键)
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