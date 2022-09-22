原标题：超七成受访青年觉得乡村对年轻人更有吸引力了

在过去的十年间，乡村发生了很多改变：通路修桥，让乡村可以内外联动，快递进村、宽带入户，让人们享受到便捷高效的生活，绿水青山、美丽乡村，环境更加宜人……与此同时，越来越多的年轻人选择回乡发展，为乡村振兴贡献一分力量。

本周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)，对2007名青年进行的一项调查显示，70.9%的受访青年觉得现在乡村对年轻人的吸引力提高了。70.4%的受访青年建议挖掘乡村本土文化、传统文化。69.5%的受访青年期待培养更多扎根乡村的青年人才。

受访者中，00后占28.6%，95后占20.7%，90后占30.2%，85后占10.8%，80后占9.7%。家乡在大城市的占15.1%，中小城市的占34.8%，县级市的占24.4%，农村的占25.8%。

受访青年眼中乡村的主要吸引力在于：节奏慢、压力小、成本低

今年35岁的白玉亮，家乡在陕西榆林，返乡创业10年了。说起陕北，很多人对这里的印象还是飞沙扬砾、黄土满天，但白玉亮表示，经过这些年的发展，家乡早已发生翻天覆地的变化，“山清水秀，环境特别美。过去村里没有路，现在通了硬化路，有了网络，可以很方便地了解外界信息”。

返乡前，白玉亮在城市里开火车，收入还不错，“最开始凭着一腔热血回乡，在创业之初也遇到了不少困难，没有收入来源、周围人不理解。”白玉亮介绍，自己的家乡有很多特色农产品，但外界了解不多，很多没有销路。返乡后，他开始自学电商知识，通过新媒体平台和电商来推销农产品，“新媒体的作用很强大，可以让更多人看到自己。比如，我用视频记录下秋天丰收的场景，谷子去壳、收获的完整过程，发到自媒体平台上，会有很多城市里的朋友感兴趣”。

白玉亮觉得，年轻人返乡后，在家乡压力小、生活节奏慢，可以过得更加舒适，而且他们可以用在城市学到的知识，帮助乡村的发展，“返乡的年轻人，在农村更自信，也可以给村子带来活力”。

今年28岁的田欣欣是山东威海人，大学学的是学前教育专业。2017年毕业后，田欣欣在南京工作了一年，又出国创业，最终她选择回到老家做了一名社区工作者。

对于乡村的发展，田欣欣觉得最大的变化就是电子商务的兴起，“以前在农村说‘网购’，农民会觉得你在说天书，但现在走进农村可以看到很多电商取货点。”田欣欣觉得，随着这些年国家政策的扶持，农村电商的发展速度不断提升，“可以为广大返乡就业创业的年轻人提供新的思路”。

数据显示，70.9%的受访青年觉得现在乡村对年轻人的吸引力提高了。交互分析显示，90后认为乡村吸引力提高的比例更高(73.3%)。

具体来看，乡村对年轻人的吸引力主要体现在：生活节奏慢(64.0%)、竞争压力小(61.8%)和生活成本低(60.0%)。其他还有：环境绿色健康(51.7%)、方便照顾家人(47.5%)、通勤距离短(34.6%)等。

中国农业大学国家乡村振兴研究院革命老区研究中心主任、经济管理学院教授、博士生导师陈前恒表示，近期自己团队进行的相关调查也发现，乡村对年轻人的吸引力在增强，而且还将持续增强。“原因主要有：一是乡村特有的价值，包括好山、好水、好空气、好环境，富有人情味的生活氛围、农民具有的职业自由等特征，在吸引着年轻人。二是新科技的出现为乡村发展提供了新机遇。比如，一些年轻人使用短视频直播技术销售农产品和为乡村旅游吸引客源，使得他们能够有比较高的收入。三是城市居民越来越关注健康营养的食品，很多乡村能够提供好的食品原料，这使乡村发展高附加值农业成为可能。农业的利润在提高，激励年轻人愿意从事农业”。

陈前恒还认为，国家非常重视乡村振兴，出台了大量相关政策，也是促进青年到农村发展的重要因素。

近七成受访青年期待培养更多扎根乡村的青年人才

白玉亮说，在创业的过程中，自己也一直紧跟时代。像新媒体平台，最开始自己只有一个微博账号，后来逐渐开通了更多的自媒体账号，“最近几年短视频发展迅速，现在我们团队中专门有人来负责这个领域。这些视频发布出来后，会有三农领域的官方平台转发，参与互动，这对我们也是一种认可”。

“随着生活水平的提高，大家对吃的要求也在提升。”白玉亮说，在这个过程中，自己也在不断提升对产品品质的要求。品质做上去了，白玉亮的电商平台口碑传开了，很多客户找到他，购买家乡的特产，合作的农户也越来越多，“最初是一两家农户，现在周边四五个镇的村民，都来通过我们销售农产品。他们按照标准种植农作物，我们也一直关注庄稼的生长情况，等收获后这些产品就可以流向全国市场了”。

田欣欣说，刚毕业时，身边同学普遍都想去大城市发展。但这些年，随着国家在政策上的倾斜和资金上的支持，很多年轻人看到了家乡的发展机会，也愿意回到家乡，“我应该会继续现在的工作，不仅仅是为了钱，也是一种情怀，这份工作带给我的个人成就感是其他工作无法相比的”。

调查中，69.5%的受访青年希望培养更多扎根乡村的青年人才。

“人才振兴是乡村振兴的核心所在，没有年轻人的参与，乡村振兴是无法实现的。” 陈前恒认为，年轻人加入乡村振兴，将为乡村振兴带来新思想、新理念、新技术，不仅能促进产业振兴，也将促进文化振兴和组织振兴。

他也提示年轻人，返乡创业时要多做市场调查，选准行业。“积极参加技能技术培训，多和当地行业协会、政府部门沟通交流，争取外部力量支持”。

数据显示，加强乡村振兴，70.4%的受访青年建议挖掘乡村本土文化、传统文化。其他还有：培育新型产业、特色产业(63.6%)，提升农民职业的吸引力(59.3%)和优化乡村的生态环境(43.6%)等。

中青报·中青网记者 孙山 实习生 姚秀清 来源：中国青年报

(责编：赵竹青、陈键)

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