原标题：这项被院士点赞的显示技术，背后是“十年磨一剑”的故事

“好画质不能仅完美存在于实验室里，更不能停留在专业片源里。”9月20日，海信集团高级副总裁于芝涛讲述了ULED战略升级背后的故事：海信通过对用户电视使用和需求的深度剖析，发现“家庭环境光线复杂、用户没有调节画质参数的习惯、广视场角的观看场景增多”等已经成为当下电视使用的三大痛点。

基于这一洞察，海信决心打破常规的画质理念，研发出真正基于用户真实场景的好产品，要让好的画质要融入环境、忠于场景。

10年前，海信发布了第一代ULED实现了500级分区和万级的对比度，开启画质突破之路。10年来，海信持续为全球消费者提供引领画质创新的产品，并实现了“高对比度、高色域、高分辨率、高运动流畅度”的领先。

“在海信ULED不断升级迭代的过程中，我们一直在思考下一步的技术进步的方向应该是什么？聚焦参数提升的画质评价体系是否能满足当下用户的消费场景？”于芝涛说。在多次调研的基础上，海信启动了一个企业最高等级和最机密的研发项目，项目只有一个神秘代号“630”。

这是一个由遍布中国、日本、美国、欧洲研发中心的500多名海信工程师组成的全球研发团队，通过580多个日夜的不懈努力、完成超过460轮专项试验后，终于研发出全新一代显示技术平台——ULED X。

ULED X技术平台是海信光学系统、图像处理技术、显示技术融合创新的结果，它攻关了127个技术难题，在7个核心技术方向取得重大突破，获得13项行业领先的技术。至此，海信ULED相关专利技术申请达到909项。

以最新发布的海信旗舰新品U8H为例，通过16bits环境控光，U8H实现了4096×16级智能控光，不仅提高了暗室环境的对比度指标，还基于上万家庭用户真实光照环境的研究，将家庭常态光照条件下（照度：50-500Lux）的对比度提升至OLED的3倍以上。配合环境光感智能，精准感知用户所在观看环境的变化，确保看得清烈日高阳，更看得清暗夜烟火，任何环境下都有参考级好画质。

中国科学院院士欧阳钟灿为海信ULED X显示技术的创新点赞，称其为“超越了OLED的画质效果，将液晶电视画质提升到一个前所未有的新高度。”

海信ULED的不断迭代创新，在引领行业技术进步的同时，正在赢得越来越多全球消费者的认可。今年上半年，海信ULED电视全球热销，在北美、澳大利亚、南非等重点市场涨幅超30%，今年二季度，海信系电视在全球出货量市场占有率排名跃升了2位，跃居全球第二。（战钊）

(责编：董童、李源)

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