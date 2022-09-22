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人民网与微众银行签署战略合作协议 共促普惠金融高质量发展

2022年09月22日10:15 | 来源：人民网
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近日，人民网与微众银行签署战略合作协议，双方将围绕服务实体经济以及推动高水平科技自立自强等主题加强交流与合作，并携手共建普惠金融智慧展厅，共同助力数字经济高质量发展。

作为全球领先的数字银行，微众银行自成立起便秉持“让金融普惠大众”的初心和使命，以科技为核心发展引擎，积极运用金融科技构建普惠金融新业态、新模式。

此次人民网与微众银行的战略合作，将充分发挥双方的特色优势，借助人民网作为中央新闻网站排头兵的主流传播阵地，结合微众银行在数字普惠金融、服务小微企业、支持实体经济、金融科技自主创新等领域的经验成果，共同打造普惠金融智慧展厅，并围绕我国经济高质量发展的主题，探索多角度、多渠道的深度融合报道和内容展示，向社会公众传播更多正能量。

人民网负责人表示，人民网是网上的人民日报，致力于在内容产业的关键生态位发挥作用，做好思想引领、文化传承和服务人民。微众银行以践行普惠金融为己任，凭借金融科技的独特优势，为中国银行业在新时代的业务转型和创新发展初步探索出一条新路。本次与微众银行展开战略合作是人民网推动优质内容与企业发展和国家重大战略部署深度融合的重要尝试。

据悉，目前微众银行已累计服务个人用户超过3.4亿，小微企业法人客户近280万家，初步形成了独具微众特色、商业可持续的普惠金融发展模式。未来，微众银行将进一步发挥为普罗大众、小微企业保驾护航的作用，不断提升金融服务的覆盖率、可得性、满意度，为服务实体经济以及推进我国经济高质量发展注入“金融活水”。

(责编：曹淼、李源)
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