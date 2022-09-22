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国家开发银行：国开基础设施投资基金新增额度已投放1500亿元

2022年09月22日10:28 | 来源：中国新闻网
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原标题：国家开发银行：国开基础设施投资基金新增额度已投放1500亿元

　　据国家开发银行网站22日消息，国开基础设施投资基金新增额度已投放1500亿元。

　　近期，国家开发银行在高效投放首批2100亿元国开基础设施投资基金的基础上，全行上下接续奋斗，继续紧盯目标、倒排工期、日以继夜、争分夺秒、全力工作，积极推动开发性金融工具新增额度加快落地。截至9月20日，国开基础设施投资基金已投放资本金3600亿元，支持项目超800个，其中8月24日国务院常务会议宣布的新增额度已投放1500亿元，支持项目421个。

　　按照国务院有关部署，国开基础设施投资基金根据地方实际需求增加额度，优先支持“十四五”规划内、前期工作成熟、三季度能够尽快开工的基础设施重点领域项目，向主要经济大省倾斜，并进一步拓宽支持领域。开发银行全力配合国务院稳住经济大盘督导和服务工作组开展工作，推动政策落实，确保基金早投放、早见效，尽快实现实物工作量。

　　广州芳村至白云机场城际铁路是《粤港澳大湾区(城际)铁路建设规划》中的13个城际铁路项目之一，也是广州都市圈重点建设的10个线路项目之一。其建成后将增强广州市综合交通枢纽功能，推进“地铁+城际”高质量协同发展，并可通过站内换乘串联广州、佛山、中山、珠海等大湾区城市，助力构建“极点带动、轴带支撑”网络化空间格局，促进大湾区城市一体化发展。日前，国开基础设施投资基金出资19.85亿元，支持了这一重点项目开工建设。

　　大藤峡水利枢纽灌区工程是大藤峡水利枢纽工程的配套工程，是国务院部署实施的150项重大水利工程之一，也是今年国务院常务会议确定的重点推进开工建设的6大灌区之一。工程建设对改善广西贵港市、来宾市等桂中干旱区农业灌溉条件，保障农村饮供水安全和巩固拓展脱贫攻坚成果，保障国家粮食安全和推动地方经济社会发展具有重要意义。日前，国开基础设施投资基金出资8亿元，开发银行广西分行发放贷款2亿元，“投贷联动”共同支持广西大藤峡水利枢纽灌区工程建设。到位的10亿元资金为项目全面开工建设提供了有力资金保障。

　　下一步，开发银行将继续认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实做好基金运营、投后管理各项工作，引领带动各方共同参与，推动尽快形成实物工作量，为全面加强基础设施建设作出新的贡献。

(责编：董童、李源)
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