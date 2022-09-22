原标题：5500余家民企提供就业岗位超15万个

山东省政府新闻办召开新闻发布会，介绍我省“民企高校携手促就业行动”有关情况。“民企高校携手促就业行动”由省工商联、省人社厅、省教育厅等部门共同开展，通过线上线下结合的方式，助推高校毕业生就业。目前，已举办就业指导、座谈交流等活动260场次，5500余家民营企业参加专场招聘会78场次、提供就业岗位15.4万余个。

省委统战部副部长，省工商联党组书记、常务副主席张鲲介绍，我省通过激发民营市场主体活力促进高校毕业生就业。一方面对吸纳就业人员的企业分类给予补贴补助。对企业招用毕业年度高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，按照每人不超过1500元的标准给予一次性扩岗补助。对招用毕业年度高校毕业生并签订1年以上劳动合同的中小微企业，给予每人1000元的一次性吸纳就业补贴。对小微企业吸纳登记失业人员和毕业年度高校毕业生，签订劳动合同并缴纳职工社会保险费，按照每个岗位不低于2000元的标准给予一次性创业岗位开发补贴；企业招用就业困难人员、小微企业招用毕业年度和离校2年内未就业高校毕业生，并为其缴纳职工社会保险费的，全额补贴企业实际缴纳的社会保险费。为了调动小微企业招用高校毕业生的积极性，我省还进一步助力小微企业融资，对小微企业给予最高300万元的创业担保贷款，并对贷款利息给予补贴，助力民营企业稳岗扩岗。

另一方面，我省聚焦“减负担、保企业、稳员工、保用工”，延续实施降低失业保险、工伤保险费率政策，减轻企业负担143亿元，预计全年减负204.7亿元。最大范围实施缓缴社会保险费政策，今年以来已为1.3万户企业缓缴社保费26.4亿元。最高比例落实稳岗返还政策，已发放失业保险稳岗返还资金18.6亿元，稳定岗位384万个。

省委教育工委委员、省教育厅副厅长邢顺峰介绍，我省为民营企业与高校之间建立了更加便捷高效的供需对接机制。针对全省3.3万余家规模以上工业企业，定期开展调查，向社会公开发布急需紧缺职业（工种）目录，积极引导职业院校、技工院校、培训机构等主动对接市场需求，科学设置学科专业和教学课程，形成技能人才培养、使用的完整闭环。指导高校通过访企拓岗等形式深化校企合作，了解用人单位对毕业生的素质要求，通过教育教学改革，促进人才培养供给侧和产业需求侧的有效衔接。同时，通过开展一系列特色招聘活动，着力推进校企对接。“大中城市联合招聘高校毕业生专场活动”举办期间，全省共举办招聘会1370场次，4.7万家用人单位为高校毕业生提供105.8万个就业岗位。

据介绍，省工商联、省人社厅、省教育厅等部门联合印发了《深化“民企高校携手促就业行动”实施方案》，围绕拓宽就业渠道、深化校企合作、开展招聘活动、加强就业指导、落实惠企政策、助企纾困解难等六个方面提出下一步重点任务，包括健全企业用工服务专员制度，形成重点企业用工需求清单；进一步加大各类惠企政策力度，特别是各级出台的稳就业政策宣传解读力度，强化政策落实跟踪服务，提高政策知晓率和覆盖面，让政策早落地、效果早显现。（记者 张春宇）

(责编：曹淼、李源)

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