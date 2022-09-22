原标题：就业援助“暖心活动”火热开展

为贯彻党中央、国务院稳就业、保就业决策部署，服务保民生、兜底线、救急难，人力资源社会保障部、民政部、中国残联于8—10月在全国范围内组织开展就业援助“暖心活动”。活动以“援助暖民心 就业解民忧”为主题，以长期失业、困难家庭毕业生、残疾人等困难人员为重点服务对象，集中开展送岗位、送服务、送政策、送温暖，帮扶一批困难人员实现就业。活动启动以来，各地高度重视，积极作为，建立工作专班、制定工作方案，推出一系列创新、暖心举措，全力帮扶困难人员实现就业，取得积极成效。

吉林

突出“快”，下好先手棋。迅速成立工作专班，会同相关部门深入一线开展用工需求摸排，指导各地全面开展岗位征集，以“送岗位进社区”为主题，率先启动就业援助“暖心活动”，为暖心活动营造良好的开局。

突出“实”，打好主动仗。充分发挥就业服务专员和人才服务专员两支队伍作用，集中开展就业困难人员入户排查摸底，建立援助对象实名制信息台账，实行服务专员“一对一”包保帮扶，做到了人员底数清、基本信息清、帮扶情况清。

突出“准”，用好组合拳。积极落实“四个1两兜底”。即为援助对象至少提供1个就业岗位、1次职业指导、1场政策宣讲、1项培训信息，对难以市场就业的公益性岗位兜底、对基本生活困难的临时救助兜底。

突出“暖”，画好同心圆。线上，依托“96885”服务平台设置专区，不间断地提供适合援助对象的就业岗位。线下，聚焦“小规模、多频次、精匹配”，组织开展专场招聘会，积极开展“就业援助直通车”“送岗大篷车”“就业驿站”“送岗上门”等活动。截至目前，全省共举办专场招聘会199场次，提供就业岗位32963个。

山东

建立两项机制，一是建立结对帮扶机制。发动企业与失业人员较多的社区结对，组织人社系统干部与就业援助对象结对，提供就业岗位和针对性就业服务，促进重点援助对象更好就业。二是建立服务下沉机制。健全落实服务信息普遍告知、就业困难人员优先帮扶、服务找人、政策找人等“十项制度”，向援助对象和用人单位精准推送援助政策，推动“一揽子”援助政策下沉提效。活动开展以来，走访慰问援助对象27739人次，基本实现了援助对象走访服务全覆盖。

实施四项举措，一是实施即时援助。通过走访摸排、联系对接、数据比对等，最大程度将符合条件人员纳入就业援助对象名单，即时提供就业援助。二是实施兜底援助。结合城乡公益性岗位扩容提质行动，因需设岗兜底安置就业困难人员。活动启动以来，通过公益性岗位安置7367人。三是实施包保援助。确定一批就业不充分或工作基础薄弱的重点社区，建立市县公共就业服务机构工作人员定点联系包保制度。三是实施常态援助。进一步健全基本就业服务援助+专项就业政策援助+特定群体就业援助+急难就业援助的“四位一体”就业援助制度体系，常态化帮扶就业困难人员就业。

安徽

夯实“实名制”台账。依托智慧就业服务平台，推进民政、教育、残联等数据交互，开展登记失业人员、重点群体与低保家庭、持证残疾人数据比对，及时将符合条件人员认定为援助对象，在信息系统内建档立卡，确保就业援助工作底数清、情况明、动态准。

打造“三公里”就业圈。以基层社区为“圆心”，以社区周边三公里为“半径”，构建就业服务圈，织密辐射全域的公共就业服务网络，把就业援助细化落实到基层社区，让援助对象在“家门口”享受就业服务，实现就业创业。

提升“专业化”服务水平。引进专业和人力资源服务团队，摸排用人单位招工用工需求，发掘各类招聘岗位，补齐基层人手不足的短板，提升就业服务专业化水平。

推送“个性化”政策信息。运用“大数据”“云计算”等信息化技术对各类服务对象进行“画像”，为服务对象定制并推送符合其需求的政策服务信息，进一步增强就业援助的前瞻性、主动性、精准性。

开展“针对性”就业帮扶。以社区为单位对就业援助对象实行“一人一档”“一人一策”精准服务，社区就业专管员、第三方就业指导师等根据线上数据资源分析，上门开展线下就业指导、职业介绍等针对性就业帮扶，变“被动”为“主动”，让服务更暖心。

河南

多措并举，放大“暖心活动”叠加效应。印发“失业保险稳岗位提技能防失业”政策七条，全力保障困难群体兜底帮扶。高质量推进“人人持证 技能河南”工作，以技能强省提升困难人员就业能力。建立大龄人员优先安置、特殊群体二次安置、临时岗位托底安置“3类机制”和信息监测平台，实现困难人员实名制动态管理和“一对一”精准服务。

精准施策，促进困难人员暖心就业。建立“15分钟”就业服务圈，开展社区“就业坐诊服务”，实施“一人一策”，精准帮扶困难群体就业。打造“就业红娘”直播间，举办多频次“人才夜市”，开展“局长直播带岗 助力招贤纳才”专场活动，多渠道拓宽就业岗位。

提质增效，推动就业服务再上新台阶。大力创建充分就业社区（村），打通基层就业服务最后“一百米”，帮助困难群众实现“家门口”就业，累计创建国家级和省星级充分就业社区1788个。推动零工市场建设，支持各地至少建成1个规范化零工市场，保障大龄困难群众就近就地就业。

甘肃

精准匹配送岗位，搭建平台促就业。启动组织省市县三级“百名人社局长直播带岗暖心行动”，举办“高校残疾人毕业生线上招聘直播带岗”“百名退役军人事务局局长直播带岗 服务老兵”等专场活动，促进人岗精准匹配。

靶向扶持促创业，兜牢底线惠民生。实施“百千万”创业引领工程，聚焦困难群众特点，精准推送一批优质创业项目，吸引就业困难人员积极参与。依托社区开发一批爱心理发员、便民商业、物业管理等社区服务性岗位，对难以通过市场渠道实现就业的困难群众采取公益性岗位托底安置。

走访慰问送关爱，动态帮扶稳岗位。联合爱心企业开展“就业访民生、听民情”等暖心关爱活动，深入社区、乡村，送温暖、拉家常、讲政策，为困难人员量身定制帮扶措施。开展“援企稳岗 服务千企”专项行动，深入受疫情影响严重的2280家中小微企业，采取上门服务、政策宣讲、用工指导以及“陇原惠岗贷”低息资金扶持等方式，促进企业复工复产、稳岗扩岗，吸纳就业困难人员。

重庆

用好大数据，提高就业帮扶精准度。依托重庆市人力资源信息库开展登记失业人员、重点群体与低保家庭、零就业家庭、持证残疾人数据交互，及时将符合条件人员认定为援助对象。通过大数据比对，主动查找符合政策享受条件的对象，推行政策直补快办。通过重庆智慧人社信息系统，匹配困难人员求职意向、技能水平，以短信、微信、APP等方式“点对点”推送岗位。活动开展以来，已向困难人员精准推送就业岗位7.8万个。

依托大联盟，增强就业帮扶有效性。发挥就业服务联盟、创业联盟、培训联盟作用，整合企业岗位资源、创业项目资源和全市400余家培训机构资源，高效开展人岗精准对接、全流程创业服务和针对性职业培训。活动开展以来，组织开展困难人员招聘对接628场次，帮助294名困难人员成功创业，培训困难人员7975人。

搭建大平台，促进就业帮扶多元化。大力发展就业载体，创建市级更加充分更高质量就业基地3个，在务工人员聚集地规范建设零工市场36个，帮助4358名困难人员实现灵活就业。积极增设爱心岗位，依托国有企事业单位和社会责任感强的大中型企业，设立低门槛、有保障的爱心岗位4.1万个，定向招聘困难人员。加快推进“城区步行15分钟、乡村辐射5公里”便民服务圈建设，优化布局就业服务网点，帮助困难人员就近就业。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经