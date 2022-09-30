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农业农村部：狠抓落实“六个重点” 确保渔业安全生产形势稳定向好

2022年09月30日09:38 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者王仁宏）9月29日，农业农村部召开沿海渔业安全生产形势调度视频会议，对国庆节及以后一段时间的渔业安全生产工作进行再强调、再部署。农业农村部副部长马有祥出席会议并讲话。

会议指出，今年以来渔业安全生产形势总体平稳，但近期连续发生渔业安全事故险情，形势不容乐观。各地要紧紧围绕“防风险、保安全、迎二十大”这条主线，以更有力的措施，坚决防范遏制重特大事故发生。

会议要求，要深入分析事故险情原因，梳理“两个清单”，突出隐患排查、生产监管、渉渔船舶管理、渔船防台风应对、事故调查追责和统筹协调配合等六个重点，制定工作方案，强化工作举措，迅速遏制事故高发苗头。

会议强调，渔业安全生产决定性因素是人。各项制度、举措落地见效关键靠人，功夫要下在抓落实上。各级渔业渔政主管部门要从讲政治的高度、从对党和人民负责的高度，积极主动，狠抓责任落实和工作落实，确保渔业安全生产形势稳定向好。

 

(责编：王仁宏、高雷)
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