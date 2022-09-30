人民网北京9月30日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年9月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.7个百分点，升至临界点以上；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.6%和50.9%，均连续4个月高于临界点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，本月三大指数均位于扩张区间，我国经济总体延续恢复发展态势。

“9月份PMI指数继续回升，且重回荣枯线之上，表明经济回升态势进一步明确。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群认为，生产指数、采购量指数、生产经营活动预期指数等均明显回升，表明企业生产经营活动趋向活跃，经济增长的微观层面活力有所增强。同时要看到，尽管订单类指数也有回升，但水平仍处荣枯线之下，反映需求不足的企业占比过半，需求收缩的制约仍然突出。价格类指数明显提高，一方面反映生产开始活跃，另一方面也对保供稳价工作提出更高要求。要进一步释放能源、原材料产能，确保经济回升过程中供应链、产业链安全，确保生产资料价格基本稳定。

制造业采购经理指数升至扩张区间

赵庆河表示，9月份，随着稳经济一揽子政策持续发挥效能，加之高温天气影响消退，制造业景气度有所回暖，PMI重返扩张区间，主要呈现出以下特点：

一是生产有所扩张。9月份，制造业进入传统旺季，生产指数升至51.5%，高于上月1.7个百分点，重新回到临界点以上，制造业企业生产活动有所加快。从行业情况看，食品及酒饮料精制茶、医药、非金属矿物制品、黑色金属冶炼及压延加工、通用设备制造等行业生产指数均升至54.0%及以上，企业产能较快释放。同时，为满足生产需要，企业原材料采购力度加大，采购量指数升至50.2%，制造业市场活跃度有所上升。

二是大、中、小型企业景气水平均有所回升。大型企业PMI为51.1%，比上月上升0.6个百分点，连续两个月位于扩张区间，其中生产指数和新订单指数分别为53.7%和51.0%，产需同步增长。中型企业PMI为49.7%，比上月上升0.8个百分点，景气水平持续改善；小型企业PMI为48.3%，比上月上升0.7个百分点，景气水平由降转升。

三是企业预期有所改善。生产经营活动预期指数为53.4%，高于上月1.1个百分点，制造业企业信心有所回升。从行业情况看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、医药、汽车、铁路船舶航空航天设备制造等行业生产经营活动预期指数位于58.0%以上较高景气区间，相关行业企业对近期市场发展前景较为乐观。

“虽然本月制造业景气水平有所回升，但从市场需求看，新订单指数为49.8%，继续位于收缩区间，表明制造业市场需求仍显不振。”赵庆河说。

非制造业商务活动指数保持扩张

9月份，非制造业商务活动指数为50.6%，比上月下降2.0个百分点，仍高于临界点，非制造业总体扩张有所放缓。

服务业景气水平回落。9月份，受疫情等因素影响，服务业商务活动指数降至48.9%，比上月回落3.0个百分点，低于临界点，服务业市场活跃度有所减弱。从行业情况看，生产性服务业商务活动指数继续位于扩张区间，其中邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数均高于60.0%，业务总量增长较快；生活性服务业商务活动指数降至收缩区间，是本月服务业景气回落的主要因素，其中零售、航空运输、住宿、餐饮、居民服务等接触型聚集型服务行业商务活动指数均低于45.0%，回落幅度较大。从市场预期看，业务活动预期指数为56.1%，低于上月1.5个百分点，仍位于较高景气区间，其中邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险等行业业务活动预期指数均位于60.0%以上高位景气区间，企业对行业恢复发展保持信心。

建筑业升至高位景气区间。建筑业商务活动指数为60.2%，高于上月3.7个百分点，升至高位景气区间。“其中，土木工程建筑业商务活动指数为61.0%，是近4个月高点，表明近期出台的盘活专项债、政策性金融工具等政策措施进一步推动基础设施建设项目落地，建筑业生产活动扩张加快。”赵庆河表示。

(责编：杨曦、高雷)

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