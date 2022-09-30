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共话数字发展：激活数据要素潜能 驱动数字经济创新发展

人民网记者 王震
2022年09月30日10:02 | 来源：人民网
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当前随着数字经济的不断发展，数据要素的基础性、战略性的资源地位日益凸显，蕴藏着巨大的经济价值和社会价值。

9月27日，由中国互联网协会主办，数字发展工作委员会、清华大学互联网治理研究中心、伏羲智库联合召开的数字发展论坛在北京召开。会上，伏羲智库创始人李晓东发布了多项数字发展研究成果并启动“数字发展行动倡议”。与会专家表示，数据要素将是下一轮经济腾飞的内在驱动力，激活数据潜能正在成为驱动数字经济创新发展的重要抓手。

“数字要素是数字经济未来发展的关键着力点之一。”中国互联网协会理事长尚冰表示，在“加快数字化发展 建设数字中国”的战略指引下，加快推进城市和各行各业的数字化转型，已经成为当今时代发展的主流趋势。

全国人大常委会委员、中国行政管理学会会长江小涓指出，数据全链赋能不断推进所有产业和场景的数据化，人类进入数实孪生时代，所有经济社会活动都有实体和数字两套产出，这将提高全社会资源配置效率，提高经济社会活动的合意性，为人类社会提供新的增长源泉、新的精神与心理体验和更高品质的生活。

“数字化转型现在正当时。”中国工程院院士邬贺铨认为，中国经济发展进入动能转换期，面对全球各类不确定性风险，需要推进数字化转型，盘活数据以消除信息不对称，优化资源配置。

2021年，我国数字经济规模达到45.5万亿元，占GDP比重达到39.8%。数据作为发展数字经济的关键要素，已经逐渐渗透到经济社会中的每一个角落。数据在给人类生产生活带来巨大福祉的同时，也引发了一系列数据治理挑战。

如何推动数据要素市场化、规范化、制度化建设，实现数据要素治理水平、市场化配置效率的提升？尚冰认为，要完善数据要素基础制度体系，促进数据要素的价值释放；激活数据要素流通，夯实产业数字化转型的数据基础；推动数据要素跨领域应用，构建协同发展的良好生态。

“近来年，国家先后出台数据安全法、个人信息保护法等法律法规，加强数据治理、保护数据安全，数据要素助力城市和各行各业数字化发展的政策法规和营商环境不断得到提升。”

清华大学公共管理学院党委书记彭宗超认为，如何进一步激发数据要素价值、释放数据要素“红利”，不断提高数据治理、数字经济治理水平和治理能力，不断推动数字经济更好地服务和融入新发展格局，成为亟需解答的时代命题。

(责编：王震、吕骞)
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