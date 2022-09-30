人民网记者 栗翘楚

一场小雨过后，立秋如期而至，在广东省乳源县大桥镇岭头村，高低起伏的丘陵连绵不绝，漫山葱郁。登高远眺，小乔木丛林随风飘荡。

虽身处南方沿海省份，但大桥镇的自然条件并非得天独厚，曾一度存在较严重的石漠化现象。

“九分石头半分土”，在没有几块平地的岭头村，过去乡亲们只能靠在石头缝里边边角角的地方种点玉米、红薯为生。然而，就在年轻劳动力一茬茬选择外出务工的同时，72岁的林亚彩却毅然从城市回到家乡种植油茶树，试图改变这里“面朝石头、背朝天”的宿命。

“从2009年备耕至今，我的父亲已经在这片大山里忙碌了13个年头。如今，山青了、草绿了，村子里有一口不知枯了多少年的古井都盛满了甘泉。”在岭头村，记者见到了林亚彩的小女儿林惠芳，多年前，她放弃深圳的工作，回乡与父亲一起担起这份事业。

如何更好挖掘油茶树的经济价值，让社会力量参与进来，提高农民收入和种植积极性，不仅是经济账，更是社会账。

今年3月，人民银行印发《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出要积极开发适合油茶等木本油料特点的金融产品，支持油茶规模化种植和低产林改造。

在此背景下，为深化“保险＋振兴保”“保险＋创新”模式，平安产险前端帮助解决农业产业融资难题、中端提供特色农业风险保障、后端赋能农产品品牌建设，为产业发展提供一体化经营支持，帮助乳源县发展油茶、瑶药等高价值特色产业，带动农户实现增收致富。

平安产险韶关中心支公司负责人张春光表示，目前，平安产险已建立特色产业金融补贴资金池，将为当地8家农业产业致富带头企业提供无偿贴息67万元，撬动贷款资金3640万元，同时年均带动超300名农户，每户年增收3万元。他表示：“在当地政府的支持下，我们还计划为当地超过3万亩油茶试点特色农业产险。”

保险不仅让农民有了保障，也为当地企业带来了金融“活水”。

“我们直接与农户签订最少10年期的合同，农户仅需投入劳动力，5年后就能共享油茶种植成果。以一个农户看护300亩油茶林为例，年产果为1500-2000斤，每斤收购价在2.3元-2.6元之间，算下来其年收入将超过20万元。”广东宝华农业科技股份有限公司高级副总裁刘明浩表示，这得益于中国平安的特色产业风险研究室，进一步完善产业保障，为油茶企业发展配上“双保险”。

除榨油外，宝华公司还在化妆品、医用试剂、肥料等方面挖掘油茶树价值，不断延长产业链、扩大规模。

虽然曾经土地条件薄弱，但在政府引导、社会参与、村民照料下，经过数十年的发展，曾经的荒山如今已经变成“绿色银行”。

随着政策不断向基层汇集，产业旺的同时，乡亲们的心态也在发生着巨变。

大桥镇书记黄祖胜表示：“5年前，我们镇上的人均收入是为9120元/年，如今已提升至1.95万元/年，人均可支配收入翻了一番。我们镇总人口为4.6万人，却有2.5人在外务工，如今大家亲眼看到家乡的变化，去年已经有1000多人选择返乡发展，这样的良性循环也必将带动镇域经济的不断发展。”

(责编：杨曦、高雷)

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