原标题：交行北京分行持续开展2022年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”宣传活动

为持续推动金融消费者教育和金融知识普及工作，切实提升社会公众金融素养，交通银行北京市分行积极落实人行营管部、北京银保监局关于开展2022年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”宣传活动要求，重点围绕“一老一少”及新市民等特殊群体，加强金融知识教育宣传力度，持续提升消费者金融素养。

9月7日，天宫院支行走进新源时代社区，为30余名居民宣传普及老年人日常生活中所需的金融知识，特别针对非法吸存揽储、养老领域金融诈骗、电信网络诈骗、非法代理维权等侵害金融消费者合法权益和危害金融稳定安全的案例，开展深入讲解和并做好风险提示。此次线下教育宣传活动引起了居民的广泛关注和积极参与。活动结束后，到场群众及社区工作人员对交行金融知识教育宣传志愿者的精彩讲解表示肯定和感谢。

当日，通州梨园支行联合新通国际社区，面向社区内的老年客户及新市民群体普及金融安全知识。活动室内，金融知识教育宣传志愿者通过剖析典型案例为老年客户宣传基础金融知识和金融风险防范技能。社区中心广场上设立咨询台，为来往客户答疑解惑，并发放交行制作的内容丰富的金融知识宣传折页。活动吸引不少客户参与。

交通银行北京市分行将坚持以人民为中心发展理念，以维护老年人金融消费权益为己任，不断深化服务内涵，持续开展金融知识教育宣传活动，为构建和谐金融生态环境体现应有的担当。

(责编：曹淼、李源)

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