精准帮扶选对人，产业振兴做对事。2022年，内蒙古自治区察右中旗在建“辉腾锡勒草原蒙古马文化产业园”（以下简称“马文化产业园”）项目借鉴前期经验，以“壮大集体经济，拉开空间布局，分享政策红利”为导向，10件“关键小事”助力当地村集体经济发展，为打造宜居宜业的“创业示范村”、祖国北疆的“网红打卡点”、草原生态的“靓丽风景线”，发挥了积极作用。

统一思想。面对施工季度带来的急躁、松懈、等待等状况，项目部经常召开各种形式的碰头会、动员会，鼓舞士气、拧紧螺丝，以饱满的状态、昂扬的斗志做好项目推进中的衔接工作。

选题立项。提取孕马血清属于生物制药领域的高附加值产业，合理抽血对马匹无影响。在全旗进一步推广孕马血清项目成功经验的同时，邀请血清深加工和制药企业来旗携手创业，促进马产业提质增效，将孕马血清制药产业打造成当地标杆产业。

勘察选址。产业园建设用地，要统筹考虑审批权限、征地成本、生态保护、区位优势等多种因素。上半年，先后在各苏木乡镇进行了12次现场考察选址，最后确定距黄花沟景区7公里的乌兰哈页苏木大珠莫太村实施马文化产业园项目，在交通便利的科布尔镇永和村实施孕马血清生产项目。

模式创新。政府引入帮扶资金为参股脱贫户购买入股马匹资助三分之二，减轻群众负担；引入致富带头人参股合作社，并负责日常经营；既为当地群众提供就业岗位，也为当地饲草料种植打开销路。目前，已通过新建、租赁、合作、兼并四种运营方式，将广益隆镇新旧2个马场、科布尔镇永和村新建马场、马文化产业园统一在马产业发展战略规划中，实现了“一箭四星”“一园四址”，进一步提高统筹能力，提高工作效率，提高帮扶质量。

运营规划。作为银保监会定点帮扶项目，在中国保险行业协会具体指导下，由人保财险作为倡导者引领投资，多家机构援建，是政治效益、社会效益和经济效益相统一的民心工程，招标施工、建设质量、施工进度和运营管理全程接受社会监督。

建档立卡。6月以来，已在全旗布局10个马产业合作社，为每位社员的入股马开始建档立卡，马主人仍为重点帮扶人员。定期记录马的年龄、受孕、健康等情况，信息公开，有据可查，精准管理入股马，让竞争公平，让选购透明，让社员放心。

参观见学。在察右前旗参观奶绵羊基地，学习管理经验，借鉴运营模式；在呼市拜访私人马具收藏馆，身临其境感受游牧文化，加强思想碰撞，对接合作机会；在自治区赛马场参观马文化展览馆，近距离接触马历史与马工艺品；在内蒙古农业大学职业技术学院运动马驯养基地，整理观赏运动马品种引进思路，签订合作协议。

头脑风暴。产业建设始终坚持集智攻关、集体研究、集思广益，在“诸葛亮会”上畅所欲言。干部理论学习小组主要成员坚持每周定期汇报进度，互相鼓舞，提振士气，以“逢山开路、遇水架桥”的勇气，同心同德、同时同势、同向同力解决手续、征地、道路等难题。

资金调配。银保监会作为定点帮扶察右中旗的中直单位，长期坚持引领16家银保系统的帮扶单位持续发力。今年，按照旗委、政府“集中力量办大事”原则，统筹协调、集中使用中保协、保险资管协会、保险学会、信托业协会、保险保障基金、人保财险、平安财险、上海保交所、新华保险、阳光财险、安华农险、太保财险等单位投入帮扶资金1300多万元，并吸收政府乡村振兴衔接资金300万元，全力以赴打造占地30亩的马文化产业园。

廉洁台账。项目指挥部全体人员经常咬耳扯袖、红脸出汗，自觉做到警钟长鸣，在项目中砺炼“思想、作风、廉洁、成果”四过硬，不断提高拒腐防变能力。健全内控机制，用好每一分钱，严格预算、规范流程，账目清晰、廉洁自律，勤俭节约、对党负责。

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(责编：董童、李源)

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