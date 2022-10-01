人民网北京10月1日电 （记者杜燕飞）记者从中国华能获悉，今日，西藏墨脱县第二条交通要道——派墨公路路面硬化工程主体完工，标志着历时8年建设的派墨公路全线建成。建成后的派墨公路与原有的扎墨公路共同组成进出墨脱县的交通环线，解决了墨脱县“单双号”限行的历史，改变了墨脱县百姓外出难题。

派墨公路是中国华能重点援藏项目，总投资超21亿元。2014年8月开工建设，全长67.22公里，起于西藏自治区林芝市米林县派镇，止于墨脱县背崩乡，分四段进行建设，2021年5月全线贯通。

据介绍，派墨公路穿越雅鲁藏布大峡谷无人区，沿途最高点至最低点高程落差达2892米，沿线气候多变，雪崩、塌方、强降雨、泥石流等自然灾害频发，施工环境恶劣，建设难度远超平原地区。工程开工建设以来，全体建设者克服重重困难，推进工程施工。

在公路建设过程中，中国华能累计投入环水保专项费用约1.2亿元，在公路沿线的派巴沟、多雄河谷还重点实施“一廊两点三带”环保提升工程，完成8000平方米高寒土工格室护坡环保实验项目，在沿线栽植乔木、灌木超过2万株，撒播灌草花超过20万平方米，实施近55万平方米边坡挂网喷播绿化和迹地修复。

业内人士认为，派墨公路建成后，林芝市至墨脱县的道路里程由原来经波密县的346公里缩短为经派镇的180公里，提升雅鲁藏布大峡谷观光旅游和优质农产品销售水平，促进当地旅游、商业、农牧业发展，带动沿线百姓增收致富，对巩固脱贫攻坚成果、接续乡村振兴具有重要作用。