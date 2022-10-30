人民网北京10月30日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年前三季度，全国规模以上文化及相关产业企业（以下简称“文化企业”）实现营业收入86459亿元，同比增长1.4%，增速比上半年加快1.1个百分点。分季度看，文化企业营业收入由二季度下降3.8%转为三季度增长3.7%。

国家统计局社科文司高级统计师张鹏表示，前三季度，我国文化产业克服疫情多发散发等多重超预期因素影响，总体呈现恢复向好态势，明显好于上半年。

九大行业生产经营明显回升。前三季度，9个文化行业中，有8个行业营业收入增速较上半年回升或降幅收窄、由降转增。其中，文化装备生产、内容创作生产、新闻信息服务、文化投资运营、文化消费终端生产、文化辅助生产和中介服务、文化传播渠道7个行业营业收入实现正增长，比上年同期分别增长4.7%、4.5%、2.4%、2.0%、1.2%、0.6%和0.5%。前三季度，文化娱乐休闲服务行业虽受疫情影响营业收入增速仍然为负，但与上半年相比降幅收窄14.2个百分点。

文化新业态增势较好，引领作用增强。前三季度，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入30841亿元，同比增长3.9%，快于全部规模以上文化企业平均水平2.5个百分点，增速比上半年加快1.0个百分点。在16个行业小类中，13个行业营业收入增速与上半年相比较快回升，回升面达到81.3%。从细分行业看：与上年同期相比，数字出版、娱乐用智能无人飞行器制造、可穿戴智能文化设备制造、互联网文化娱乐平台、增值电信文化服务5个行业实现两位数增长，分别为32.4%、23.1%、20.0%、13.7%和12.1%，增速比上半年分别加快6.4、4.7、2.7、8.1和8.2个百分点。

超七成地区文化企业营业收入环比回升。各地统筹疫情防控和文化产业发展成效显著，前三季度，全国有22个省（区、市）文化企业营业收入增速较上半年回升，回升面达到71.0%。其中，前期受疫情影响较大的东部地区文化企业营业收入由上半年下降0.9%转为增长0.4%。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

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