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数字人民币累计交易金额超千亿元

2022年10月31日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京10月30日电  （记者徐佩玉）记者近日从中国人民银行获悉，截至今年8月底，数字人民币试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。

　　人民银行近年来扎实开展数字人民币研发试点各项工作，已先后选择15个省份的部分地区开展数字人民币试点，并综合评估确定了10家指定运营机构。

　　今年以来，各试点地区累计开展了近30次数字人民币消费红包活动，各商业机构还开展了多次市场化推广活动，有力促进社会消费回补与潜力释放。多地电子政务服务平台开通数字人民币支付服务，支持线上线下渠道办理各类公共事业缴费，利用数字人民币发放退税资金、医保月结款专项资金、困难群众帮扶资金、“专精特新”企业扶持资金等。此外，数字人民币服务下沉到县域农村，基于农产品销售、惠农补贴发放等特色场景拓展农村金融服务覆盖面，助力乡村振兴和数字乡村建设。

　　人民银行方面表示，将继续推动数字人民币业务持续健康发展，支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势，为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务，实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”，商户也尽量不用增加成本即可支持各类支付工具，持续推进数字人民币无障碍和适老化能力建设等。

(责编：袁勃、牛镛)
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