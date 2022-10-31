本报记者 游 仪

党的二十大报告提出，“实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展”。习近平总书记要求：“着力在推动企业创新上下功夫，加强产权保护，激发涌现更多专精特新中小企业”。

目前，我国已培育专精特新“小巨人”企业约9000家。在培育过程中，安徽合肥、浙江宁波、湖南株洲等城市积极探索，各具特色。今天起，本版推出“激发涌现更多专精特新中小企业”系列报道，聚焦三地在为中小企业发展营造良好环境等方面的有效举措。

——编 者

在安徽合肥，有一座占地面积超过3.6万平方米的工厂。生产线上，硅基OLED（有机发光二极管）显示器在批量产出；实验室里，科研团队夜以继日、攻坚克难。在合肥视涯显示科技有限公司执行董事丰华看来，公司能够成长为国家级专精特新“小巨人”企业，离不开合肥市政府的产业投资。

从科创新城到产投之城，近年来，合肥充分依托国资平台，通过直接投资、组建和参与各类投资基金等方式，着力培育专精特新企业。今年8月，第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单公布，合肥共有79家企业入选。目前全市共培育140家国家级专精特新“小巨人”企业，有30家专精特新企业挂牌上市。

国有资本引导，撬动社会资本跟进

2017年，得知合肥拥有比较成熟的产业引导基金投资实体项目的创新机制，视涯科技来此考察。当时公司成立不满一年，硅基OLED微型显示器件项目正值起步阶段，这种模式对于项目即将产业化、资金压力较大的视涯科技来说极具吸引力。

“通过前期考察，我们和合肥新站高新区管委会签订了协议，紧接着，新站产投基金就加入了进来。”丰华回忆，这笔基金实实在在给了他信心，让企业发展更有底气。随后，建厂房，安设备，科研环境日益改善。2019年下半年，新品研发成功，顺利投产。

对于企业来说，基金的及时投入加速了项目落地，不少社会资本紧随其后，更是为实现科技成果转化添了助力。“在项目建设第一阶段，合肥产投集团和新站高新区的投资基金帮助我们解决了25%的出资，撬动了75%的社会资本。这笔经费主要被用来投资固定资产，购买生产设备。”丰华说，国有资本引导，撬动了许多国内上市公司和科创基金跟进投资，也有助于推动产品进一步走向市场。

科技创新始于技术，成果转化则离不开资金。面对成长中的初创企业，仅靠合肥市政府和国资平台公司，财力、人力仍显不足。于是，合肥充分发挥国有资本引领作用，四两拨千斤，带动更多社会资本跟进。

2021年，合肥市出台体系化的股权投资政策，设立总规模200亿元的政府引导母基金，分行业领域引导社会资本设立各类专项基金，并对基金落户投资、人才引进等给予奖励。截至去年底，合肥市财政累计投入80.97亿元，支持设立产业、创业、天使、纾困、科创等投资基金，建立了覆盖企业全生命周期的基金体系。如今，产业和创业两只基金参股设立36只子基金，计划总规模超1000亿元。

强链延链补链，围绕战略性新兴产业布局

视涯科技最初落户合肥，是当地政府招商引资的结果。对新站产投基金来说，看中的则是企业掌握的关键技术能够有效补链。于是，双方一拍即合，不到4个月时间，就签订了投资协议。

“近年来，合肥的产业发展方向更加明确。在专精特新中小企业发展方面，更是聚焦全市重点产业链，与强链延链补链有机结合，推动供需双方就地对接。”合肥市经信局相关负责人介绍。

以视涯科技为例，2020年，国耀科创基金投入5000万元，为其发展助力；通过产业引导基金直接投资的方式，兴泰资本投入1亿元，支持企业增强自主创新能力和核心竞争力。

如今，合肥的新型显示器件、集成电路、人工智能已入选首批国家战略性新兴产业集群，生物医药、新能源汽车、光伏新能源等7个省级、10个市级战略性新兴产业基地建设加快。“十四五”期间，全市正瞄准“芯屏汽合”“急终生智”战略性新兴产业布局，培育一批专精特新企业。

同样从一家普通中小企业成长为专精特新“小巨人”企业的，还有合肥万豪能源设备有限责任公司。“起初，随着企业研发投入不断增加，我们也出现了流动资金不足的情况。”公司总经理助理孙义澍说，一筹莫展之际，企业得到了省、市、区政府三级天使基金的投资支持，购置研发设备、推动成果转化有了更多经费。目前，万豪能源这家装备制造业企业，已成为合肥战略性新兴产业布局中的一环。

“在投资的260多家小微科技型企业中，合肥市天使基金针对包括集成电路在内的电子信息产业投资占比为37.1%，高端装备制造则占30%。”合肥创新投公司副总经理裴晓辉坦言，天使基金的主要投资方向正是这些战略性新兴产业。

适时进退，构建良性循环体系

2015年6月，合肥市天使基金向万豪能源投入500万元资金支持，解了企业燃眉之急。原本约定5年为投资期限，可到了退出的节骨眼上，企业再次急需流动资金周转。

“根据企业资金状况，我们和天使基金进行协商，退出时间延长了两年。”孙义澍说，这在一定程度上有助于保障企业研究经费的持续投入。

在裴晓辉看来，天使基金的连续投资支持和退出与产业发展趋势以及企业实际情况有关。“2020年，考虑到万豪能源设备成熟、团队稳定、成果转化比较成功，结合企业发展潜力，我们决定延长投资时间，继续助力企业发展。”

允许股权协议退出也是合肥市天使基金的特点之一，通过将所持股权增值的部分让渡给科研团队，适时进退，进一步激发企业科创热情。截至目前，合肥市天使基金已在50家所投企业通过协议转让方式实现退出，累计收回本金25175万元，其中市级以上专精特新企业18家。

据介绍，合肥市产业投资引导基金累计投资规模达48.22亿元，已进入循环投资阶段，截至9月底，产业引导基金累计回收投资本金13.12亿元；合肥市民营企业纾困发展基金设立的信托金融产品则已累计发放35笔、金额19060万元，回收19笔，金额7600万元。通过完善退出通道，合肥多个投资基金建立了“投资—退出—再投资”的良性循环。

既要扶持产业创新，又要兼顾一定收益，在为企业尤其是专精特新企业成长保驾护航的基础上，国资项目有序退出，有利于财政资金循环使用，持续支持早期项目。“投资的项目，赛道要准确，团队得靠谱，更要符合产业逻辑。”合肥市投资促进局局长吴文利介绍，在投资项目前，市里会进行尽调和研判，组织现场考察和专家论证把控风险，“政府投资更希望培育壮大产业，时间上更有韧性。有时项目遇到市场环境等问题，我们会和企业一起想办法解决困难，一起‘下河游泳’，而不是站在岸上观望。”

今年6月，合肥市发布《专精特新中小企业倍增培育行动计划》，到2025年，合肥计划培育省级专精特新冠军企业和国家级专精特新“小巨人”企业300家，推动50家专精特新中小企业上市挂牌。接下来，合肥还将支持地方国有金融机构设立专精特新专项融资产品，力争每条产业链培育一批国家级专精特新“小巨人”企业。

《 人民日报 》（ 2022年10月31日 08 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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