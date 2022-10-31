金 琳

截至今年9月末，中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）外贸产业贷款余额2.83万亿元，同比增长20.07%；1—9月，累计投放外贸产业贷款1.5万亿元，同比增长29.83%。

及时出台多项纾困政策措施、加大加快外贸贷款投放、制定综合金融方案……今年以来，进出口银行发挥政策性金融补短板、跨周期调节作用，持续加大外贸领域信贷支持力度。

丰富服务手段，大力支持进口

“近期，大宗商品价格大幅波动对企业的进口业务造成了一定影响。”武汉金控现代供应链管理有限公司财务负责人说，“多亏了进出口银行的帮助，不仅为企业解决了资金压力，还为我们开拓国际市场赢得了先机。”为优化进出口结构，进出口银行湖北省分行为武汉金控等外贸供应链企业提供多种金融服务，为大宗商品保供稳价和产业链供应链稳定提供助力。

2021年11月，进出口银行在第四届进博会现场举办支持进口融资签约仪式。通过签约，进出口银行满足企业进口融资需求的服务手段更加丰富。此外，进出口银行通过设立支持进口专项额度、开辟多元化进口渠道等方式，为非洲企业对华出口农产品、工艺品提供融资支持，多措并举，助力畅通国内大循环、促进国内国际双循环。

进出口银行坚定支持进口，与世界分享中国市场机遇，促进世界贸易发展。截至今年9月末，进出口银行进口信贷余额7200亿元，有力支持了关键技术、设备和国内短缺产品的进口，也为维持国际收支平衡、经济平稳健康发展发挥了积极作用。

“进出口银行将不断发挥特色优势，充分利用进博会辐射效应，深化合作，激发进口潜力，促进贸易高质量发展。”进出口银行党委书记、董事长吴富林表示。

聚焦金融需求，推出专项方案

“进出口银行的跨境贸易金融业务不仅帮企业享受到关税优惠，还为企业节省了不少时间成本，提升了资金结算效率。”福建泉州嘉晟供应链有限公司总裁吴亚强说。

不久前，进出口银行福建省分行通过“易惠全球”金融服务方案，帮助嘉晟公司办理了《区域全面经济伙伴关系协定》原产地证项下收结汇业务，为企业参与跨境贸易提供了便捷服务和有效保障。

“易惠全球”是进出口银行2021年在进博会上推出的金融服务方案。这一方案通过对科技金融、跨境金融、创新服务、内贸融通四大板块进行升级，将金融产品与服务嵌入贸易场景，组合进口信用证、进口信贷等30余种产品，以点、线、面的支持体系，推动产业链供应链畅通发展。

截至今年9月末，进出口银行依托“易惠全球”累计支持企业超200家，业务金额逾800亿元，涉及新加坡、印度尼西亚、德国等35个国家和地区，带动进出口额超500亿美元。

坚持优质高效，提供服务保障

打造专属金融服务方案、配置专项进口额度、举办融资签约仪式、参与地方采购团活动……历届进博会上，进出口银行积极作为、主动担当，全力支持进出口贸易发展，服务对外开放。

在2021年的第四届进博会现场，进出口银行设立的综合服务区前人来人往。不少企业客户和参展嘉宾来到这里进行现场咨询，寻求帮助。

“一站式”综合服务区是进出口银行在进博会上的亮丽名片。自首届进博会起，进出口银行积极入驻进博会现场综合服务区，依托服务点位，提供优质高效的金融支持。展会期间，进出口银行还设置了业务及政策咨询台，针对境内外参展商、采购商的多种需求，提供金融产品、服务流程、需求对接等信息咨询服务。

一年一度的“进博时间”即将开启，来自世界各地的参展商又将齐聚上海。目前，进出口银行正积极筹备参与第五届进博会的工作，全力做好金融服务保障，助力放大进博会溢出效应。“作为支持进出口贸易发展的政策性金融机构，为进博会提供配套金融服务，是进出口银行的专业所在。”进出口银行相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2022年10月31日 08 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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