吴月辉

谁能率先掌握、使用先进的技术手段，谁就更有可能在科学研究中占得先机。在各类新技术日新月异、高速发展的时代，将基础科学研究与新技术结合，是科技发展的必然趋势

不久前，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所朱敏团队在“从鱼到人”的探源研究中取得重要突破：在重庆、贵州等地志留纪早期地层中发现“重庆特异埋藏化石库”和“贵州石阡化石库”，填补了全球志留纪早期有颌类化石记录的空白。国际著名学术期刊《自然》同期刊发该团队的4篇学术论文，集中报道了相关研究成果。

值得一提的是，这次科研重大突破， CT、大数据等新技术新方法的运用功不可没。团队科研人员采用新技术新方法对其中部分鱼化石进行了精准分析，在颌起源、有颌类最早期分化、人类重要器官和身体构型演化等重要科学问题的探索中取得新进展。

早在十几年前，朱敏团队就开始将CT技术应用于古鱼类化石的研究，并和其他国内专业团队合作自主研发专用的CT设备，在国内外重要学术期刊上发表了数百篇高质量的论文，申请了多项专利，还自主研发了专业软件。

古生物化石是指保存在地层中的地质时期的古生物遗体、遗骸及其活动遗迹、遗物的总称，里面保存着大量的珍贵信息，是研究生命起源和进化的科学依据。传统的化石资料研究主要依靠肉眼观察和人工查找资料，科研人员把很多时间和精力花费在查找资料和化石属种鉴定上，在很大程度上限制了古生物研究工作的精度、广度和深度。近些年来，CT、大数据等新技术的快速发展和跨学科应用，为收集、整理和研究浩瀚复杂的古生物化石资料提供了高效的手段。

比如，化石标本数字化就是化石标本物理保护的一项重要手段。随着人们对古生物化石研究的不断深入，采集更多、更详尽的信息才更有利于对化石标本进行整理和保存。与传统的橡胶或硅模具的方法相比，利用非接触式的三维扫描技术采集化石标本信息，不仅不会对化石标本造成损伤，而且还能将真实场景快速、完整、精准记录下来。这些数据不仅可以永久存储，避免了纸质记载导致的数据丢失、破损，并且能够通过数据管理平台实现数据的统一管理与共用共享，显著提高了研究效率与效果。此外，借助CT技术可以对古生物化石、现生生物标本进行高精度的扫描、图像重建和处理，研究人员可以不用破坏化石，就得到脑腔、骨组织等化石内部生物立体结构的高精度三维图像；利用地理信息科学技术、虚拟现实技术等先进信息处理手段，可实现化石资料的深度开发与利用。

回顾历史上重大的科学发现，新仪器、新技术的应用至关重要。科学研究的一个重要基础条件，就是先进的科研仪器和技术手段。谁能率先掌握、使用先进的技术手段，谁就更有可能在科学研究中占得先机。在各类新技术日新月异、高速发展的时代，将基础科学研究与新技术结合，是科技发展的必然趋势。希望广大科研人员解放思想、开阔视野，主动运用各种新技术、新手段，不断提高科研效率。

《 人民日报 》（ 2022年10月31日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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