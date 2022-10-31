赵展慧

期货市场独特的功能和优势，与全国统一大市场“高效规范、公平竞争、充分开放”的建设目标高度契合，理应成为加快建设全国统一大市场的重要抓手

从田间地头到生产车间，从分散的农户到行业龙头，在采访的过程中，笔者深深地感受到，期货市场已经实实在在扎根于众多产业发展的各个环节，对推动高质量发展、稳定市场秩序发挥着重要作用。

作为一个新的金融产品，花生期货上市一年多稳健运行、积极发挥功能，也从一个侧面体现了我国期货市场的不断成熟壮大。党的十八大以来，我国期货市场发展进入新的阶段，十年来，新上市期货和期权品种76个，是之前20多年上市品种数量的2倍多，商品期货成交量连续多年全球领先。

当前，我国正致力于加快建设全国统一大市场。期货市场独特的功能和优势，与全国统一大市场“高效规范、公平竞争、充分开放”的建设目标高度契合，理应成为加快建设全国统一大市场的重要抓手。

健全机制，让期货促进资源要素高效配置。建设全国统一大市场要求充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，期货市场通过特有的功能机制推动资源要素更高效地配置，已经成为我国资源配置的重要场所。

一方面，期货市场通过价格发现功能优化资源配置。期货市场信息传递快捷、履约保证严格、集中竞价公平公开、成交方式简洁方便，能够比较真实高效地反映现货市场供求变化趋势，提供前瞻性的价格信号，促进生产要素的优化配置。比如期货价格为农产品生产者提供了重要的生产依据，避免盲目生产。近年来，随着我国期货市场上市品种体系不断完善，交易规模稳步扩张，多元化交易者积极参与，期货市场价格形成机制不断成熟，价格应用场景和范围不断拓展，整体价格影响力稳步提升，资源配置功能不断加强。

另一方面，期货市场通过风险管理功能促进生产要素有效流动。商品期货背后对应着一个个实体产业，市场经营主体通过在期货市场上套期保值来降低风险，减少价格波动带来的冲击，从而促进产业链上下游的正常生产和生产要素的有效流通。近年来，期货市场风险管理功能稳步发挥，在服务粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安全等方面发挥越来越明显的作用。

畅通堵点，让期货推动商品市场循环。实物交割是期货市场与现货市场紧密相连的桥梁，期货市场通过增加交割库、合理设置交割标准充分发挥期货交割功能，破除商品市场循环中的堵点。

期货交割能够破除市场分割，促进区域要素流动。期货交易所为了便利产业企业进行实物交收，已经设立近千家交割库，分布在品种的主要产、销及贸易集散地，极大地促进商品要素资源跨区域集散流通。比如油脂油料企业通过菜系品种交割厂库平台，打破传统市场地域限制，将菜籽油、菜籽粕销售至全国市场。

进一步规范流通标准，推动供需高水平对接。商贸流通体系标准化程度有限，是制约大宗商品在全国范围内顺畅流通的重要因素之一。期货市场通过制定更贴近产业需求的期货交割标准，使相关规则标准传导至生产流通领域，助力商品要素实现供需的高水平对接。

当前，我国期货市场处于快速成长期，在进一步服务统一大市场建设、构建新发展格局方面大有可为。进一步发挥期货的功能作用，一方面要聚焦服务实体经济和国家战略，丰富产品和服务供给，另一方面要持续立足于我国发展实际，创新中国特色的监管制度和业务模式。期待一个高质量发展的期货市场更好地为实体经济和国家发展大局保驾护航。

《 人民日报 》（ 2022年10月31日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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