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守护母亲河，黄河保护法明年4月起施行

2022年10月31日08:35 | 来源：新华社
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　　新华社北京10月30日电（记者刘诗平、黄垚）十三届全国人大常委会第三十七次会议30日表决通过黄河保护法。这部法律将从2023年4月1日起施行。

　　黄河保护法包括总则、规划与管控、生态保护与修复、水资源节约集约利用、水沙调控与防洪安全、污染防治、促进高质量发展、黄河文化保护传承弘扬、保障与监督、法律责任和附则11章，共122条。

　　为了加强黄河流域生态环境保护，保障黄河安澜，推进水资源节约集约利用，推动高质量发展，保护传承弘扬黄河文化，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展，制定黄河保护法。这部法律的制定实施，为在法治轨道上推进黄河流域生态保护和高质量发展提供有力保障。

　　生态环境脆弱是黄河流域最大的问题。法律明确，国家加强黄河流域生态保护与修复，坚持一体化保护与修复，实行自然恢复为主、自然恢复与人工修复相结合的系统治理；国家加强黄河流域环境污染的综合治理、系统治理、源头治理，推进重点河湖环境综合整治。

　　水资源短缺是黄河流域最大的矛盾。法律强调，国家在黄河流域强化农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损措施，有效实现水资源节约集约利用，推进节水型社会建设。黄河流域水资源利用，应当坚持节水优先、统筹兼顾、集约使用、精打细算。国家对黄河水量实行统一配置。国家对黄河流域水资源实行统一调度，遵循总量控制、断面流量控制、分级管理、分级负责的原则，根据水情变化进行动态调整。

　　洪水是黄河流域最大的威胁。法律规定，国家统筹黄河干支流防洪体系建设，加强流域及流域间防洪体系协同，推进黄河上中下游防汛抗旱、防凌联动，构建科学高效的综合性防洪减灾体系。在黄河流域组织建设水沙调控和防洪减灾工程体系，完善水沙调控和防洪防凌调度机制，保障防洪安全。

　　高质量发展不充分是黄河流域最大的短板。法律提出，促进黄河流域高质量发展应当坚持新发展理念，加快发展方式绿色转型，以生态保护为前提优化调整区域经济和生产力布局。

　　此外，法律还提出，加强黄河文化保护传承弘扬。编制并实施黄河文化保护传承弘扬规划，推动黄河文化体系建设。

(责编：王震、陈键)
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