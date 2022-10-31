新华社海南文昌10月30日电（记者李国利、赵叶苹）中国空间站第三个舱段——梦天实验舱发射在即，承担发射任务的长征五号B遥四运载火箭已进入关键的加注发射阶段，正矗立在文昌航天发射场内静待逐梦九天时刻的到来。

作为专门为中国空间站建设而研制的新型运载火箭，长征五号B运载火箭是我国目前近地轨道运载能力最大的新一代运载火箭，已圆满完成了天和核心舱和问天实验舱的发射任务。据航天科技集团一院总体设计部总体室副主任李平岐介绍，长征五号B充分继承了长征五号的研制基础，同时为了适应空间站舱段的发射在长征五号的基础上实现了新的发展，突破了低温火箭“零窗口”发射、大推力直接入轨、大直径舱箭分离、20.5米长整流罩等4大关键技术，将我国低轨运载能力由8.6吨提升到25吨，为中国空间站建造奠定了基础。

李平岐表示，梦天实验舱任务是空间站建造阶段的收官之战，举国关注。为此，他们采取了多项改进措施，以确保按照计划窗口准时发射。这些改进措施包括：优化发射时间流程，解耦系统间动作，关键操作前移等；采取起飞时间偏差及箭上实时修正技术，将“零窗口”拓宽至2.5分钟，提高了发射前应急处置能力；发射日测试操作更加细化完善，应急处置能力更加高效。

长征五号B运载火箭副主任设计师刘秉介绍，未来，长征五号B还将执行我国首个大型巡天空间望远镜的发射任务，还将与远征系列上面级形成组合火箭，具备多星组网发射能力，满足不同发射任务的需求。

近年来，长征五号系列运载火箭圆满完成了以空间站建造、探火、探月为代表的一系列国家重大工程任务。航天科技集团一院长征五号运载火箭副总设计师黄兵介绍，今后，长征五号系列运载火箭将逐步进入高密度发射状态，预计到2024年，发射需求将达到每年4至5发。

针对新的需求，研制团队已开展了相关研究，提升了任务适应性，包括设计更大规模的整流罩，以满足高轨大体积载荷及大重量载荷的发射使用需求；针对星座发射任务，研制了多星发射适配器等等。李平岐说：“经过系列研究和改进，长征五号系列运载火箭的发射适应性和适应能力更强，可以满足更多高价值、大质量载荷的发射使用需求。”

新华社海南文昌10月29日电（黄国畅、屠海超）中国空间站梦天实验舱任务29日组织发射前系统间全区合练。目前，各系统状态良好，正按计划开展火箭加注前准备工作。

这次任务是空间站在轨建造的收官之战，前与长征七号改遥四任务并行，后又与天舟五号任务深度并行，对流程设计、质量管控和资源统筹都带来了很大挑战。连日来，文昌航天发射场已组织完成了梦天实验舱技术区测试、加注，长征五号B运载火箭垂直总装测试、舱箭联合测试、组合体垂直转运等工作，并严格按标准开展功能测试和数据判读比对。

“我们已完成了舱箭总装测试、联合操作、联合总检查等工作，现在任务已进入关键的加注发射阶段。目前设备设施状态良好，发射日天气满足要求，我们有信心有决心成功完成发射任务，为建设航天强国贡献力量。”西昌卫星发射中心总工程师钟文安说。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经