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工信部印发《网络产品安全漏洞收集平台备案管理办法》

2022年10月31日08:37 | 来源：新华社
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新华社北京10月29日电记者29日从工业和信息化部获悉，为规范网络产品安全漏洞收集平台备案管理，工业和信息化部近日印发《网络产品安全漏洞收集平台备案管理办法》。办法规定，漏洞收集平台备案通过工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台开展，采用网上备案方式进行。

办法所称网络产品安全漏洞收集平台，是指相关组织或者个人设立的收集非自身网络产品安全漏洞的公共互联网平台，仅用于修补自身网络产品、网络和系统安全漏洞用途的除外。办法明确，拟设立漏洞收集平台的组织或个人，应当通过工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台如实填报网络产品安全漏洞收集平台备案登记信息。办法自2023年1月1日起施行。

(责编：王震、陈键)
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