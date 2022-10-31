新华社北京电（记者李德欣、邰思聪、李春宇）清晨5点，家住北京市昌平区的小伙儿昌浩早早起床，奔赴20多公里外的穆堃来老人家。他要陪同老人一起去医院，为第二天的眼部手术做好术前检查。

穆堃来今年92岁，因儿子在国外，家里雇佣一位保姆照顾老人的日常起居。最近，保姆因故要回老家，“我正不知如何是好，社区工作人员帮我联系到了这位养老管家，这可解了我的燃眉之急。”他说。

根据穆堃来的需求，身为北京健康养老集团养老管家的昌浩为他找到了一位“升级版”护理员陈姣娟，不仅能照顾穆堃来的饮食起居，还能为身体失能的老人进行康复训练。随后，昌浩多次陪同穆堃来前往医院进行检查，他们也逐渐熟络起来。

预订车辆、路上陪同、挂号费、协助检查……由于穆堃来无法独立行走，昌浩和陈姣娟不时要抬老人就诊，一整套流程下来需要大半天时间。临近中午，结束了检查的一行人回到老人家中。陈姣娟忙着给穆堃来做饭。“今天还吃面片，你做得很好吃。”穆堃来说，有了养老管家，不仅自己舒心，在国外的儿子也放心。

截至2021年底，中国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%。由于生活习惯等原因，绝大多数老年人选择居家养老。

昌浩与老年人打交道已有近8年。2014年开始他先后做过老年旅游项目咨询、养老服务驿站站长等工作，现在他是北京市近日启动的就地居家养老服务模式试点中的养老管家。

养老管家是北京市民政局依托北京健康养老集团在西城区广安门内街道创新完善养老服务模式试点进行的新探索，旨在系统设计和构建政府引导、市场化运作、企业化运营的养老服务管理体制机制和养老服务有效供给体系。

“虽然养老服务供应商遍布全市，但目前居家社区养老尚未形成覆盖‘床、护、助、餐、医、康’的一体化、普惠型的市场供给和保障体系。”北京市民政局养老工作处处长郭汉桥表示，希望通过养老管家这个中间环节的对接，让真正有需要的老年人享受到专业的养老服务。

试点计划对老年人居家养老的合理诉求“有求必应”，涵盖生活照护、康复服务、心理指导等7大类、98项服务清单，根据老年人身体状况、收入水平、服务需求等，提供全方位定制化个性化服务。

在价格方面，诸如穆堃来等享有北京市高龄津贴、失能补贴的老年人，可直接将政府的相关补助用于购买居家养老服务。

就地居家养老服务模式试点实施以来，同为养老管家的陈玺每天都要接到十几个咨询电话。其中，老人的身体情况、精神状况、既往病史等评估人员都会一一记录在案。“我们将综合科学评估每位老人的整体情况，为每个人制定一份个性化的养老服务方案，将老人以及家属的需求与养老服务供应商提供的服务一一对应。”陈玺说。

同为多年养老行业从业者，在昌浩与陈玺看来，养老管家服务模式意味着为老年人提供更专业、更为精准的服务，进一步改善以往养老服务市场服务水平参差不齐、专业化程度低等痛点难点。

昌浩说，随着老年群体的需求愈发多样，专业服务和医护人员队伍逐渐壮大，他将逐步“退居后台”，专心做好老年人日常健康监测、随访、需求更新、资源匹配等工作，成为贴心管家。

“我们以居家养老老年人的需求为出发点，正在努力为老人们探索出市场化、普惠化的养老服务供给模式，让老年人和家属们满意。”郭汉桥说。

(责编：王震、陈键)

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