新华社西宁10月30日电（记者王浡）记者从中铁第一勘察设计院集团有限公司获悉，10月29日，由中铁第一勘察设计院集团有限公司总体勘察设计的西宁至成都高速铁路海东西至黄胜关段开工建设，标志着我国高速铁路网“八纵八横”兰（西）广高铁通道的重要组成部分西宁至成都段全线开工建设。

此次开工建设的海东西至黄胜关段正线长度502.5公里，设计时速200公里，其中郎木寺至红原段时速可达250公里，建设工期7.5年，全线桥隧比达80%。

西宁至成都高速铁路纵跨青海、甘肃、四川，线路自西宁枢纽海东西站引出，先后经青海省海东市、黄南藏族自治州、甘肃省甘南藏族自治州、四川省阿坝藏族羌族自治州后，在黄胜关站与在建中的成兰铁路接轨，共线引入成都枢纽。全线共设车站29个，包括4个既有车站，25个新建车站。

西宁至成都高铁项目总设计师段荣成介绍，线路途经盆地、高原、河谷、山区及十条大断裂带，60%的路段地处海拔3000米以上，还要经过4个国家级自然保护区、1个省级和2个县级自然保护区，地质条件复杂，生态保护责任重大，为此，铁一院一方面采取架设桥梁、加大基柱深度等方式，解决不良地质及跨越沼泽等问题，另一方面采取以桥代路、植被定期保养等方式，加强对自然保护区的绕避和保护。

(责编：王震、陈键)

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