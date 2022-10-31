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第五届进博会交通保障准备就绪

2022年10月31日08:40 | 来源：新华社
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　　新华社上海10月30日电（记者王辰阳）下公交车、上步行天桥，5分钟即可到达进博会场馆上海国家会展中心，比专门的接驳车还要便捷。10月底，上海的公交121路延伸站点开通，极大方便了乘客参加进博会。第五届进博会即将开幕，记者从上海市交通部门获悉，交通保障组织方案日前已经确定，各项工作准备就绪。

　　第五届进博会的交通保障工作将聚焦“保障精准、运行有序、防疫可控”的目标展开。进博会交通保障现场指挥部副指挥长、调度长蔡敬艳表示，数据显示，前四届进博会集约化出行占比均在70%以上，极大地疏解了道路交通压力；今年依然倡导集约出行、公交优先的出行方式。

　　记者从上海久事公共交通集团有限公司了解到，今年进博会期间，久事公交开通1条中运量公交71路延伸线、1条公交121路延伸线、2条轨道交通接驳线、2条停车场接驳线，并投入50辆应急备车，承担地面公交全托底保障任务。上海地铁在临近进博会场馆的徐泾东站，启动了站外前置扫描“场所码”工作，针对已核验过信息的参展人员提供快速通道。

　　在个性化出行交通保障方面，有关部门在保证功能性停车场基础上，协调了进博会场馆周边约20处临时停车场，可提供大车泊位约900个，小车泊位约1000个；组建了2500辆规模的新能源出租车进博会专属保障车队，客流高峰日具备3000辆次运力保障能力。

　　新技术应用是本次进博会交通保障的一大亮点。今年10月初，上海MaaS系统正式面向公众提供服务，“随申行”App集合了公交、轨道交通、轮渡等公共交通以及一键叫车、智慧停车等出行服务，此次也与进博会交通保障深度融合。

(责编：王震、陈键)
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