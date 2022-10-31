金观平

治国有常，利民为本。党的二十大报告中，“人民”二字鲜明突出、贯穿始终，洋溢着浓浓的民生情怀。

“党的一切工作都是为老百姓利益着想，让老百姓幸福就是党的事业。”党的十八大以来，我国经济从高速发展迈向高质量发展，消费逐渐成为拉动经济增长的第一动力，而支撑消费的必要条件就是居民可支配收入。十年来，我国居民人均可支配收入实现了翻番，从2012年的1.65万元增加至2021年的3.51万元，年均名义增长8.8%。全国城乡居民人均可支配收入比从2012年的2.88缩小到2021年的2.5。

数字是平面的，老百姓的感受却是立体而真实的。“钱袋子”逐渐鼓起来，生活水平逐步提高，幸福感、获得感、安全感触手可及。从如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，到深化教育、医疗、养老、住房等领域改革，再到统筹推进疫情防控和经济社会发展，最大限度保护人民生命安全和身体健康……一份份民生成绩单，兑现着“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”的庄重承诺，也不断转化为拉动未来消费的动力源。

居民收入增长，离不开经济高质量发展的有力支撑。十年来，我国GDP年均增长6.6%，经济总量不断迈上新台阶，2021年首次突破110万亿元大关。居民收入增长与经济发展速度保持同步，发展成果越来越多地惠及城乡居民。

居民收入增长的同时，结构出现了诸多新变化、新趋势，折射出我们党在促进共同富裕、实现公平正义上的努力与成效。收入渠道不断拓宽，居民工资性收入、经营净收入、财产净收入等项目实现了不同程度增长。2015年，我国农村居民工资性收入首次超过经营净收入成为农村居民收入的主要途径。2021年，工资性收入占农民收入的比重已超过42%，成为农民增收的主渠道。此外，2021年的农民人均转移性收入也达到3937元，农民持续增收的长效机制正加快构建。

居民收入占GDP比重，通常被用来直观反映居民收入在国民经济中的地位。当居民收入在GDP中的占比较低时，一般认为难以带动消费。换言之，居民收入占GDP比重与国民消费意愿呈现正相关趋势。从这个视角来看，十年来，我国居民收入及消费的GDP占比持续处于上升通道，一定程度反映出我国消费市场蕴藏的活力与潜力。

近年来，我国消费需求不断扩大，消费结构持续优化，消费升级态势明显，消费作为经济增长第一动力的地位进一步巩固。2021年，我国最终消费支出对经济增长的贡献率为65.4%，比2012年提高10个百分点。同时，新型消费蓬勃发展，我国已连续9年成为全球规模最大的网络零售市场。

民生冷暖总关情。党的二十大报告就增进民生福祉、提高人民生活品质作出了全面部署——增加低收入者收入，扩大中等收入群体；健全就业促进机制，促进高质量充分就业；健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系……这些千钧承诺一一实现，人民群众的获得感、幸福感、安全感将更加充实、更有保障、更可持续。

与党的十九大报告相比，二十大报告把“增加低收入者收入”放在了“扩大中等收入群体”前面。顺序的细小变化，体现出我们党坚持问题导向，努力通过深化改革来缩小收入差距、扎实推动共同富裕的决心。低收入者人数减少，中等收入群体壮大，将有助于有效扩大内需，增强经济增长的内生动力，有效助力构建新发展格局。

江山就是人民，人民就是江山。新征程上，“人民至上”是战无不胜的坚实力量，“人民幸福”是矢志不渝的奋斗目标。笃行不怠、勇毅前行，中国共产党人将继续交出无愧于人民、无愧于时代的精彩答卷。

(责编：王震、陈键)

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