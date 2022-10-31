于贤储

党的二十大报告提出，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。这一重要表述，对于一些产业的未来发展趋势提出了明确要求。新能源汽车产业即是其中之一。而在这一产业涉及的诸多领域中，如何推动农村新能源汽车市场的蓬勃发展，进一步形成农村地区的绿色化生活方式，也成为一个值得分析的问题。

近年来，随着农民生活水平稳步提高和农村道路条件大幅改善，新能源汽车以其绿色环保和经济实惠的优势，陆续驶入普通农家。从2020年开始，有关部门就开展新能源汽车下乡活动，快速拉动了农村新能源汽车消费。数据显示，2021年，新能源汽车下乡车型累计销售106.8万辆，同比增长169.2%。不过也要看到，与城市地区相比，我国农村地区的新能源汽车推广仍然面临充电设施不健全、下乡产品类型实用性较差、农村居民对新能源汽车认知不足等问题，新能源汽车在农村市场仍然存在较大发展潜力。对此，须多措并举。

应健全相关基础设施，解决“最后一公里”问题。要坚持分类施策，加快建设基层新能源汽车充电设施。应加强部门协作，将充电设施作为城镇老旧小区改造的重要内容；对于新建社区，要规划建设充电设施，实现充电设施全覆盖。同时，科学布局乡村充电设施，选择中心村或行政村进行试点。强化依托数字化技术的第三方公共充电网络的作用，持续提高乡镇新能源汽车使用的智能性和便利性；探索建立乡镇新能源汽车充电设施有效的管护运行机制，确保有组织、有人员、有经费进行定期维护与管理。

应加强政策补贴支持力度，扩大消费群体覆盖范围。应进一步从新能源汽车品牌支持范围、补贴标准等方面，加大对新能源汽车下乡的补贴力度。积极发挥市场的主导作用，加快工商资本的有效注入，积极探索政府、市场及社会组织等多主体共同参与的新能源汽车下乡补贴新途径。

应提高下乡产品性能匹配度，不断创新营销模式。新能源汽车市场应立足乡村市场现实需求，在确保产品标准要求的基础上，开展个性化设计，提高农村居民满意度。比如，底盘较高、空间较大的轻型汽车和小货车，既方便开车出行，也方便运输农产品，更受农民欢迎。还要创新新能源汽车营销模式，采取线上线下相结合的方式，发挥数字赋能新能源汽车营销的作用，增强新能源汽车产品相关信息的发布力度。要增强售后服务体系，构建以县城为中心、以城带乡的新能源汽车县域消费市场格局，建设完善的售后服务体系，让农民真正能买得放心、开得安心。

应强化农村居民绿色消费认知，引导其新能源汽车选择偏好。要通过组织解读“双碳”目标、实施绿色消费宣讲、开展新能源汽车下乡入户宣传等方式，提高农村居民绿色消费认知。加强农村文化建设，引导农村居民尊重科学、崇尚创新，增强他们的绿色低碳发展意识，提高其对新能源汽车的接受度。

(责编：王震、陈键)

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