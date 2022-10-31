顾世春

党的二十大报告提出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强。这是我们党从国家和民族发展全局的战略高度作出的重大部署和科学安排，也为我国科技事业的发展明确了目标、指明了方向、提供了遵循。

我国科技事业发展取得历史性成就

作为马克思主义政党，我们党一直秉持科学是一种在历史上起推动作用的革命力量的理念，在不同重要历史时期根据党的中心任务提出了科技发展战略。

特别是党的十八大以来，面对世界百年未有之大变局加速演进，我们实现了第一个百年奋斗目标，并向第二个百年奋斗目标迈进，比历史上任何时候都更加迫切需要科技的战略支撑，以习近平同志为核心的党中央继承党的优良传统，把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，习近平总书记对科技创新作出一系列重要指示、重要论述，多次强调科技立则民族立，科技强则国家强。在党中央坚强领导下，一系列基础研究和原始创新取得新进展，一系列战略高技术领域取得新跨越，一系列高端产业取得新突破，我国科技事业的发展取得历史性成就。

科技自立自强是时代发展的迫切需要和必然选择

加快实现高水平科技自立自强是我国高质量发展的客观要求。只有加快实现高水平的科技自立自强，才能尽快补齐短板。只有加快实现高水平的科技自立自强，才能为绿色发展、区域协调发展、开放发展、共享发展，以及满足人们个性化、多元化美好生活的需求提供更有力的科技支撑。

现在，世界新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，我们既面临难得的历史机遇，又面临严峻挑战。如今，发达国家纷纷制定新的科技和产业发展战略，积极抢占这场科技革命和产业变革的制高点。我们只有加快实现高水平科技自立自强，才能在这场激烈的科技竞争中占有先机，把握住这千载难逢的历史机遇。

加快实现高水平科技自立自强是实现中华民族伟大复兴的必然要求。当前，我国已经迎来实现中华民族伟大复兴前所未有的光明前景，科技是实现中华民族伟大复兴的基础性、战略性支撑。加快实现高水平科技自立自强能够加快提升科技对经济社会发展的贡献率、支持度，能够加快我国工业、农业、国防、科技等诸多领域现代化建设的步伐，能够加快提高我国抵御风险挑战的能力，促进中华民族的伟大复兴。

实现高水平科技自立自强是项系统工程

目标已经明确，号角已经吹响。实现高水平科技自立自强是一项系统工程，需要有关方面共同携手、共同发力，全面贯彻落实以习近平同志为核心的党中央作出的战略部署，深入贯彻落实党的二十大会议精神，抢抓机遇、攻坚克难，在创新主体、创新基础、创新资源、创新环境方面下功夫，在实践载体、制度安排、政策保障、环境营造方面下功夫，优化创新体系顶层设计，激发创新主体激情活力，塑造科技向善文化理念，营造崇尚科学浓厚氛围，更好加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强。

一是加强顶层设计，加快推进高水平科技自立自强。充分发挥国家在重大科技创新中的组织者作用，加强国家战略科技力量，优化创新资源配置，提高国家创新体系整体效能。加快推进创新驱动发展，加大基础研究财政投入，加强原创性、引领性科技攻关。坚持以质量、绩效和贡献为核心的评价导向，深化科技评价改革。着力推动创新链、产业链、资金链和人才链四链深度融合。进一步提高科技伦理治理水平，让科技更好地造福人类。努力构建卓越的开放创新生态，深度参与世界科技治理。

二是科研单位应奋勇担当，充分发挥加快实现高水平科技自立自强的主体作用。科研院所、高校、企业等是高水平科技自立自强的主体，是加快实现高水平科技自立自强的主力军，应勇担时代赋予的使命与责任，加快提升自主创新能力，自觉面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康进行开拓创新。应积极投身到关键核心技术攻坚战中，坚决把关键核心技术掌握在我们自己的手中。作为国家战略科技力量，国家重点实验室、国家科研机构、高水平研究型大学和科技领军企业应发挥“主力军”和“领头雁”作用。

三是社会有关组织应协同配合，自觉为加快实现高水平科技自立自强营造良好环境。实现高水平科技自立自强从根本上说要靠高水平创新人才。学校应面向国家和社会需求，加强学生科学精神、创新能力和批判思维的培养，努力为社会输送高水平的创新人才。新闻媒体应积极为加快实现高水平科技自立自强营造良好的舆论氛围，应大力宣传在加快实现高水平科技自立自强中涌现出的先进单位和优秀人员，倡导人们崇尚创新、包容失败。金融机构应积极帮助有关科研单位解决融资问题。

四是科技人员攻坚克难，积极为加快实现高水平科技自立自强贡献力量。科技人员应弘扬改革创新的时代精神，不怕困难与挑战，积极投身到加快实现高水平科技自立自强的洪流中。应锐意进取，刻苦钻研，积极抢占科技发展的先机和制高点，勇攀世界科技高峰，勇做高水平科技自立自强的排头兵。坚持问题导向，坚持“四个面向”，积极开展关键核心技术攻关，加快产出“从0到1”的原创性成果，努力在加快实现高水平科技自立自强中建功立业。

（作者系沈阳建筑大学马克思主义学院副教授）

(责编：王震、陈键)

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