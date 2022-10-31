人民网北京10月31日电 （记者杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的中国采购经理指数显示，10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，非制造业商务活动指数为48.7%，分别比上月下降0.9个百分点和1.9个百分点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，10月份，受国内疫情多发散发等影响，中国采购经理指数有所回落，我国经济恢复发展基础需进一步稳固。

制造业景气面总体稳定

图片来源：国家统计局官网

10月份，制造业PMI降至49.2%，在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定。

产需两端有所放缓。10月份，生产指数和新订单指数分别为49.6%和48.1%，比上月下降1.9和1.7个百分点，制造业生产和市场需求景气度均有所回落。从行业情况看，农副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工、医药、汽车制造等行业生产指数和新订单指数均连续两个月位于扩张区间，产需保持增长；纺织、木材加工及家具制造、化学纤维及橡胶塑料制品等行业两个指数均下降5.0个百分点以上。

价格指数连续回升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为53.3%和48.7%，高于上月2.0和1.6个百分点，其中主要原材料购进价格指数连续两个月位于扩张区间，制造业原材料采购价格总体水平较上月继续上涨。从行业情况看，农副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工等行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别高于60.0%和53.0%，原材料采购价格和产品销售价格同步上涨；纺织、木材加工及家具制造等行业两个价格指数均低于临界点，市场价格有所回落。

大型企业保持扩张。大型企业PMI为50.1%，比上月下降1.0个百分点，继续保持扩张。其中，生产指数为51.3%，连续6个月高于临界点，大型企业生产持续增长。中、小型企业PMI分别为48.9%和48.2%，比上月下降0.8和0.1个百分点，继续位于临界点以下，中、小型企业生产经营压力有所加大。

多数行业预期稳定。生产经营活动预期指数为52.6%，位于景气区间，制造业恢复发展预期总体稳定。在调查的21个行业中，有13个生产经营活动预期指数高于临界点，其中农副食品加工、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数持续位于58.0%以上较高景气区间，企业对近期市场发展信心相对较强。

调查结果还显示，本月高耗能行业中反映市场需求不足的企业比重为56.7%，高于总体3.9个百分点；高耗能行业PMI为48.8%，低于上月1.8个百分点，降至收缩区间，是制造业景气回落的主要原因之一。

非制造业恢复态势放缓

图片来源：国家统计局官网

10月份，非制造业商务活动指数为48.7%，比上月下降1.9个百分点，低于临界点，非制造业恢复态势放缓。

服务业市场活跃度减弱。10月份，国内疫情点多面广频发，服务业商务活动指数降至47.0%，低于上月1.9个百分点，服务业景气水平有所回落。从行业情况看，零售、道路运输、航空运输、住宿、餐饮、租赁及商务服务等接触性聚集性服务行业商务活动指数低位回落，业务总量下降；电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数继续高于55.0%，业务总量保持较快增长。从市场预期看，业务活动预期指数为56.7%，高于上月0.6个百分点，其中邮政、互联网软件及信息技术服务等行业受“双十一”促销活动临近等因素带动，业务活动预期指数均位于60.0%以上高位景气区间，企业预期向好。

建筑业位于较高景气水平。建筑业商务活动指数为58.2%，低于上月2.0个百分点，仍位于较高景气区间。其中，土木工程建筑业商务活动指数为60.8%，连续两个月位于高位景气区间，表明工程建设施工进度稳步推进，行业生产活动扩张加快。从市场预期看，业务活动预期指数为64.2%，为近期高点，建筑业企业对行业发展乐观度有所提升。

(责编：杨曦、吕骞)

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