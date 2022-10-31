焦磊

10月27日，在奉新县赤岸镇城下村，果农在采摘成熟的猕猴桃。近日，江西省宜春市奉新县的猕猴桃相继成熟，果农采摘熟果，果园里一派繁忙景象。近年来，奉新县大力发展猕猴桃种植，建立“公司+农户”的生产经营模式，带动群众增收致富。目前，奉新县猕猴桃栽培面积达9.5万亩，从业农户7000余户。新华社记者 万象 摄

治国之道，富民为始；民之贫富，国之责任。

党的二十大报告指出，中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。共同富裕是中国特色社会主义的本质要求，也是一个长期的历史过程。我们坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，着力维护和促进社会公平正义，着力促进全体人民共同富裕，坚决防止两极分化。

在建设社会主义现代化强国、迈向第二个百年奋斗目标的新征程上，我国对实现共同富裕进行了哪些积极探索及实践？如何以中国式现代化扎实推进全体人民共同富裕？多位专家在接受人民网采访时表示，要立足国情，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，完善分配制度，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，增强均衡性和可及性，扎实推进共同富裕。

以人民为中心 共同富裕取得新成效

人均预期寿命增长到七十八点二岁。居民人均可支配收入从一万六千五百元增加到三万五千一百元。城镇新增就业年均一千三百万人以上。建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系，教育普及水平实现历史性跨越，基本养老保险覆盖十亿四千万人，基本医疗保险参保率稳定在百分之九十五。及时调整生育政策。改造棚户区住房四千二百多万套，改造农村危房二千四百多万户，城乡居民住房条件明显改善。互联网上网人数达十亿三千万人……党的二十大报告中这些振奋人心的数据，彰显出十年来我国全方位改善人民生活取得的巨大成就。

“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”这是习近平总书记在十八届中共中央政治局常委同中外记者见面时作出的庄严宣示。党的十八大以来，党中央将这一奋斗目标全面融入国家发展战略和具体行动，脱贫攻坚战取得全面胜利，如期全面建成小康社会，我国民生保障事业发展实现历史性跨越和全方位跃升，人民对美好生活的向往不断变为现实。

国家统计局数据显示，党的十八大以来，党和政府高度重视收入分配问题，着力深化收入分配制度改革，城乡和区域居民收入差距持续缩小，收入分配格局明显改善。2021年城镇与农村居民人均可支配收入相比2012年分别增长96.5%、125.7%，2013—2021年，农村居民年均收入增速比城镇居民快1.7%。2021年城乡居民人均可支配收入之比为2.50（农村居民收入=1）,比2012年下降0.38，城乡居民收入相对差距持续缩小。2021年，东部、中部、西部和东北地区居民人均可支配收入相较2012年，分别累计增长110.1%、116.2%、123.5%和89.5%，年均增长8.6%、8.9%、9.3%和7.4%，中西部地区居民收入增速明显快于其他地区。

“中国式现代化五个特征，其中一个就是共同富裕，这也是中国共产党始终不渝的奋斗目标。”中央政策研究室主任江金权在解读党的二十大报告新闻发布会上表示，党团结带领人民进行革命、建设、改革，就是为了让人民群众过上更加幸福的日子。这是党的初心使命、理想信念、性质宗旨所决定的。

开展创新实践 发挥先行示范作用

“全省人均GDP超11万元，城乡居民收入连续多年居全国各省份首位。”在二十大新闻中心举行的集体采访中，浙江代表团新闻发言人，浙江省委常委、宣传部部长王纲表示，党中央赋予浙江高质量发展建设共同富裕示范区的重要任务，一年多来，浙江重点围绕缩小区域差距、城乡差距、收入差距，开展创新实践，形成制度政策，推进共同富裕取得新成效。

10月18日，中国共产党第二十次全国代表大会新闻中心举行集体采访。黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西代表团新闻发言人出席，介绍代表团学习讨论二十大报告情况，并回答记者提问。这是浙江省委常委、宣传部部长王纲在回答记者提问。新华社记者 张玉薇 摄

去年6月，《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布，针对市县区发展水平和百姓收入差距大的问题，浙江实施“一县一策”“一岛一功能”等一揽子政策，今年上半年，山区26县GDP增速比全省高0.7个百分点；针对城乡之间交通、教育、医疗等差距，持续推进公共服务均等化；针对农村收入低的难题，通过制度创新来把乡村振兴做出实效。

“浙江以改革促高质量发展‘做大蛋糕’‘分好蛋糕’，着力持续缩小‘三大差距’。”上海社会科学院研究员、原副院长何建华表示，浙江在努力创建共同富裕省域范例过程中“先行示范”，为全国提供了可供学习借鉴的经验。

“共同富裕这个路怎么走，我们一直在探索。”江金权表示，改革开放以来，我国鼓励一部分地区、一部分人先富起来，鼓励先富带后富，目的是要实现共同富裕。新时代十年，我国解决了近一亿人口的贫困问题，解决了困扰几千年的绝对贫困问题，共同富裕是实实在在地推进、在取得进展，通过全面脱贫，为进一步推进共同富裕奠定了一个坚实基础，积累了宝贵经验。

立足国情 以人民为中心推进全体人民共同富裕

党的二十大报告指出，到2035年，我国发展的总体目标包括全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

“实质性进展主要包括两大方面，一是继续把‘蛋糕’做大做好，二是缩小‘三大差距’。”清华大学经管学院经济系副教授董丰对人民网表示，到2035年，我国发展目标是人均国内生产总值达到中等发达国家水平，缩小地区、城乡和收入差距，让发展成果更多更公平惠及全体人民，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

“分配制度是促进共同富裕的基础性制度。”党的二十大报告中的表述，阐述了完善分配制度对推进共同富裕的重要性。

“中国式现代化正确处理增长和分配关系，对形成现代化发展持久动力具有重要启示意义。”全国政协常委、提案委员会委员张连起对人民网表示，长久以来，贫富差距过大是阻碍各国现代化发展的重要因素，如何在发展中缩小贫富差距是一个世界性难题。

董丰表示，要坚持以人民为中心的发展思想，推动高质量发展，促进区域协调发展、城乡融合发展，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，壮大中等收入群体，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构，促进社会公平正义，促进人的全面发展，使全体人民朝着共同富裕目标扎实迈进。

“实现全体人民共同富裕是一个长期的历史过程，急不得也等不得。”江金权表示，所谓“急不得”，就是要立足国情，从我国仍然是发展中国家这个实际出发，遵循经济社会发展规律，进一步解放和发展社会生产力，不断创造和积累社会财富，稳步提高人民生活水平；所谓“等不得”，就是要采取有效措施，积极创造条件，完善制度，逐步缩小收入分配差距，不是要等到发展起来后才去解决贫富差距问题，而是要在发展过程中逐步来解决，让人民群众真真切切地感受到共同富裕在不断进步、不断实现，不断取得成效。

(责编：王震、吕骞)

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