人民网北京10月31日电 （黄盛）上交所日前表示，经中国证监会批准，10月31日，首批科创板做市商正式开展科创板股票做市交易业务。据悉，做市商开展做市交易业务的股票信息将刊登于上交所网站“科创板做市商信息”栏目，方便投资者查询。

据悉，科创板引入做市商机制是持续完善资本市场基础制度、进一步发挥科创板改革“试验田”作用的重要举措，对于科创板市场建设而言，有助于提升股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性；对于投资者而言，有利于降低投资者交易成本、提升市场定价效率；对于深化改革而言，是全面推动科创板高质量发展、建设有中国特色资本市场的又一有益实践。

目前，中国证监会已核准14家券商的上市证券做市交易业务资格。10月28日晚间，14家做市商共发布50个做市交易股票公告，合计涉及42只科创板股票，这些股票成为首批科创板做市的参与者。

从42只做市标的整体情况来看，Wind数据显示，新一代信息技术产业、生物产业和新材料产业公司数量较多，分别为18只、9只和8只。从业绩来看，截至10月30日18时，除了中芯国际，其余41家公司均已发布三季报，29家公司前三季度净利润实现增长，占比70.73%，其中，普源精电等6家公司净利润同比翻倍增长。

从市值来看，据Wind数据统计，截至10月30日，42只科创板做市标的总市值达1.41万亿元，其中，晶科能源、天合光能和金山办公3只股票总市值超过千亿元。从换手率来看，今年以来截至10月30日，有5家公司日均换手率低于1%。

对此，平安证券研报指出，资本市场改革持续推进，国内做市商制度不断完善，政策打开券商A股做市空间，券商将在资本市场中发挥更专业、更重要的作用。

中信建投证券科创板做市业务相关负责人表示，做市商对促进市场的流动性起到了很大的作用，在构建多层次资本市场中扮演着重要的角色，可以更加直接地服务于实体经济。

上交所表示，将持续做好科创板股票做市交易业务的各项保障工作，坚守科创板“硬科技”定位，完善相关配套机制，更好服务高水平科技自立自强。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经