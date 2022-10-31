人民网北京10月31日电 （黄盛）“收费修复，不成功，就退款。”当债务人因征信出现不良记录而苦恼时，往往会被这类信息吸引。近一段时间以来，恶意拖欠账款、反催收和“逃废债”等现象引发关注。

“最初是教，继而是骗。”有网友表示，在短视频平台、社交媒体上经常能接收一些推广信息，以“法律援助”为幌子，称能够向债务人传授减免息差、延期还款等“技巧”，并帮助“修改”征信来收取费用。

今年以来，相关监管及执法部门多次发布“反催收”“非法代理投诉”等黑灰产业的风险提示，对消费者进行金融知识宣传。有业界人士表示，目前“非法代理投诉”“反催收”有形成黑灰产的趋势，让“逃废债”行为更加猖獗，影响了金融体系的正常秩序，对不法行为的治理已经在有序展开。

梳理发现，今年以来，中国人民银行印发了《关于开展“征信修复”乱象专项治理“百日行动”工作的通知》，要求从2022年3月中旬至6月下旬在全国范围内开展此项工作。

在7月份，银保监会办公厅发布的《关于进一步加强消费金融公司和汽车金融公司投诉问题整治的通知》，明确了要严厉打击非法代理黑产，严肃查处以“征信修复、洗白、铲单、征信异议投诉咨询、代理”为名行骗，严重扰乱社会信用体系建设大局的不法分子。

9月份公布的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，也为预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动提供了法律依据，该法将于今年12月1日起正式施行。

在地方层面上，各地也在落实落细监管要求。重庆、云南、河北、福建、山东等地监管部门打击非法代理维权活动。云南银保监局与相关部门联合发文表示，部分不良代理组织或个人借“代理投诉举报”之名，捏造事实、违背合同约定、突破法律底线，严重损害消费者合法权益，扰乱正常金融管理秩序。对涉嫌侵犯公民个人信息、寻衅滋事、敲诈勒索或诈骗等违法犯罪行为，公安机关将依法严厉打击，并追究相关组织和个人的法律责任。

不仅是监管部门在发力，不少金融机构也积极加入打击非法代理维权的行动。今年3月，乐信、马上消费金融、平安普惠、招联金融等十余家机构，在重庆成立打击金融黑产行业共享互助组织——“打击金融领域黑产联盟”。

据分期乐负责人介绍，今年5月分期乐发现用户提交的50余份因重症、贫困需停催的申请有很多疑点：证明材料模板一致、并非用户本人提交、微信号备注均为同一家公司名称。另外，来电手机号码归属地也均集中为同一地级市，但用户户籍实际分布在全国多地。

“不少金融机构自身是有帮扶解困举措的，针对受疫情严重影响的用户，金融机构会考虑其实际困难，采取适度减免等多项措施，帮助用户渡过难关。用户可通过正常渠道进行申请。”上述负责人说。

业内人士介绍，为了进一步打击“反催收”“非法代理维权”等黑灰产业，行业监管部门正在对广告聚集的视频、社交平台进行调研，要求加强对平台发布内容的审查力度。

(责编：王震、吕骞)

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