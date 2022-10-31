人民网北京10月31日电 （记者杜燕飞）记者今日从世界互联网大会乌镇峰会新闻发布会上获悉，2022年世界互联网大会乌镇峰会将于11月9日至11日举行。今年大会主题为“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”。

世界互联网大会乌镇峰会新闻发布会现场。人民网记者 杜燕飞摄

据世界互联网大会秘书长任贤良介绍，本次乌镇峰会是世界互联网大会国际组织成立后的首届年会，采用“线上+线下”相结合的方式举办。在线下，继续于浙江乌镇设置实景会场，邀请千余名嘉宾现场参会，开展各项会议活动。届时将有来自120余个国家和地区的各国政府、国际组织、行业机构、中外互联网企业、高校智库的近2000位代表，以线下或线上形式，共同围绕大会主题展开交流，为网络空间命运共同体建设献智献策。

同时，大会将紧扣主题，围绕合作与发展、技术与产业、人文与社会、治理与安全四大板块，就全球网络空间焦点热点议题设置“合作与发展”“科技与产业”“人文与社会”“治理与安全”4个板块共计20个分论坛。

大会期间将举办“世界互联网领先科技成果发布活动”、“携手构建网络空间命运共同体”实践案例发布展示、“直通乌镇”全球互联网大赛等活动以及“互联网之光”博览会。另外，大会将继续发布《中国互联网发展报告2022》和《世界互联网发展报告2022》蓝皮书。

记者了解到，本次大会由世界互联网大会主办，浙江省人民政府承办，浙江省网信办、浙江省经信厅、嘉兴市人民政府、桐乡市人民政府协办。联合国经济和社会事务部、国际电信联盟、世界知识产权组织、全球移动通信系统协会等国际组织担任支持单位。

(责编：王震、吕骞)

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