人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2022年世界互联网大会乌镇峰会将于11月9日至11日举行

2022年10月31日13:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月31日电 （记者杜燕飞）记者今日从世界互联网大会乌镇峰会新闻发布会上获悉，2022年世界互联网大会乌镇峰会将于11月9日至11日举行。今年大会主题为“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”。

世界互联网大会乌镇峰会新闻发布会现场。人民网记者 杜燕飞摄

据世界互联网大会秘书长任贤良介绍，本次乌镇峰会是世界互联网大会国际组织成立后的首届年会，采用“线上+线下”相结合的方式举办。在线下，继续于浙江乌镇设置实景会场，邀请千余名嘉宾现场参会，开展各项会议活动。届时将有来自120余个国家和地区的各国政府、国际组织、行业机构、中外互联网企业、高校智库的近2000位代表，以线下或线上形式，共同围绕大会主题展开交流，为网络空间命运共同体建设献智献策。

同时，大会将紧扣主题，围绕合作与发展、技术与产业、人文与社会、治理与安全四大板块，就全球网络空间焦点热点议题设置“合作与发展”“科技与产业”“人文与社会”“治理与安全”4个板块共计20个分论坛。

大会期间将举办“世界互联网领先科技成果发布活动”、“携手构建网络空间命运共同体”实践案例发布展示、“直通乌镇”全球互联网大赛等活动以及“互联网之光”博览会。另外，大会将继续发布《中国互联网发展报告2022》和《世界互联网发展报告2022》蓝皮书。

记者了解到，本次大会由世界互联网大会主办，浙江省人民政府承办，浙江省网信办、浙江省经信厅、嘉兴市人民政府、桐乡市人民政府协办。联合国经济和社会事务部、国际电信联盟、世界知识产权组织、全球移动通信系统协会等国际组织担任支持单位。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年世界互联网大会乌镇峰会将于11月9日至11日举行
　　人民网北京10月31日电 （记者杜燕飞）记者今日从世界互联网大会乌镇峰会新闻发布会上获悉，2022年世界互联网大会乌镇峰会将于11月9日至11日举行。今年大会主题为“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”。…
人民财经观察：以中国式现代化扎实推进全体人民共同富裕
　　10月27日，在奉新县赤岸镇城下村，果农在采摘成熟的猕猴桃。近日，江西省宜春市奉新县的猕猴桃相继成熟，果农采摘熟果，果园里一派繁忙景象。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部