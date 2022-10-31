人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部召开10月例行新闻发布会，交通运输部综合规划司副司长侯振兴表示，交通运输是经济的脉络和文明的纽带，在加快构建新发展格局中具有重要作用。今年前三季度，交通固定资产投资同比增长6.3%，维持了高位运行。

侯振兴指出，近年来，交通运输系统将服务构建新发展格局作为工作的重中之重，着力强网络、建体系、抓创新、促开放、优治理，取得了积极成效。主要体现在以下几方面：

一是加快培育内需体系，积极扩大交通有效投资。以联网、补网、强链为重点，加快国家综合立体交通网建设，出台《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，启动首批15个国家综合货运枢纽补链强链城市建设，推动川藏铁路、京沪高速改扩建、平陆运河、长沙黄花机场（三期）等一批重大工程开工建设。以稳增长为重点，积极拓展投资新空间，今年前三季度，交通固定资产投资同比增长6.3%，维持了高位运行。

二是推动产业链供应链优化升级，加快现代物流体系建设。充分发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，保持交通运输网络总体畅通，保障粮食、能源、化肥等重点物资运输。促进国际物流稳定运行，前三季度中欧班列开行超过1.1万列，西部陆海新通道海铁联运集装箱班列累计发送超过50万标箱。

三是塑造产业新优势，加强交通运输科技自主创新。时速600公里高速磁悬浮样车成功试跑，时速350公里高速货运动车组成功下线。C919大型客机完成适航审定工作。自动驾驶车辆研发和商业化进程位居世界前列。智能船舶“大智号”“凯征号”成功交付使用。自动化码头已建和在建规模均居世界第一。无人仓、无人车、无人机及智能安检等智慧物流技术加快在邮政快递业应用。

四是促进农业农村现代化，提升农村地区交通发展水平。深入推进“四好农村路”高质量发展，启动新一轮农村公路建设和改造，前三季度新改建路面13万公里左右。推动农村客货邮融合发展，交邮联运覆盖2185个乡镇、1.5万个村。

五是提升人民生活品质，推动运输服务提质增效降本。加强一体化综合客运枢纽建设，推进旅客联程运输。提升冷链运输、城市配送、农村物流发展水平。进一步降低物流成本，前三季度全国收费公路减免通行费777亿元，第四季度在此基础上对收费公路货车通行费减免10%。同时，将政府定价的货物港务费收费标准降低20%。

六是牢牢守住安全发展底线，坚决做好交通运输安全稳定工作。贯彻落实总体国家安全观，更好统筹发展和安全，坚决杜绝重特大事故发生，坚决避免重特大事故连续发生，确保交通运输安全生产形势持续稳定。

下一步，交通运输部将完整、准确、全面贯彻新发展理念，抓好国家综合立体交通网建设、构建现代物流体系、强化创新驱动发展、推进高水平对外开放、深化重点领域改革等工作，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，推动交通运输高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)

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