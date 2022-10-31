七部门出手！规范明星广告代言活动
2022年10月31日15:45 | 来源：人民网
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图片来源：市场监管总局广告监督管理司官方网站
人民网北京10月31日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，按照中央宣传部文娱领域治理有关工作部署，市场监管总局会同中央网信办、文化和旅游部、广电总局、银保监会、证监会、国家电影局等七部门联合印发《关于进一步规范明星广告代言活动的指导意见》（以下简称《指导意见》），《指导意见》自10月31日起实施。
据介绍，近年来，文娱行业在满足群众多样化文化需求、推动经济增长方面发挥了积极作用，但明星广告代言“翻车”事件频发，严重破坏市场秩序、污染社会风气，亟待切实整治。《指导意见》站在推进文娱领域综合治理的高度，充分整合现有法律法规和政策性文件，综合运用市场竞争、行业管理、监管执法、行业自律、社会监督等多种措施，构建起规范明星广告代言活动的治理体系，为维护好明星代言领域清朗空间提供新的制度支撑。
图片来源：市场监管总局官方微信“市说新语”
(责编：杨曦、吕骞)
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