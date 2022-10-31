人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

交通运输部：今年前9月全国新开工高速公路和普通国省道项目299个

2022年10月31日15:43 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部召开10月例行新闻发布会，交通运输部公路局副局长顾志峰指出，今年以来，各级交通运输部门多措并举推动重点公路建设，一批公路重大项目建设取得新进展。今年1至9月，全国新开工高速公路和普通国省道项目299个，建设总里程9645公里。

顾志峰说，1至9月，全国共建成通车高速公路和普通国省道项目337个，总里程9756公里，项目总投资5574亿元。其中，9月份已完工重大项目41个，建设里程1441公里，投资额1251亿元，在今年已完工项目总投资中占比约22.4%。

据了解，国内距离最长、断面最大、运行速度最高的公路水下盾构隧道——江苏省海太过江通道，沪昆高速江西省昌傅至金鱼石（赣湘界）段改扩建工程，京昆高速汉中至广元段扩容工程（四川境），都匀至香格里拉高速西昌至香格里拉段（四川境），云南省勐海至打洛高速公路等一批重大项目已开工建设。沪昆高速公路浙江省金华至浙赣界段改扩建工程、大广高速江西省南康至龙南段扩容工程、德州至上饶高速安徽省池州至祁门段、恩施至广元高速重庆新田至高峰段（新田长江大桥）等一批公路重大项目已建成通车。

“下一步，交通运输部将持续推进扩大有效投资，以联网、补网、强链为重点，加快实施一批公路重大项目，更好发挥重大项目对经济稳定运行压舱石的作用，努力构建现代化交通基础设施体系。”顾志峰说。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国空间站梦天实验舱发射任务取得圆满成功
　　人民网北京10月31日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年10月31日15时37分，搭载空间站梦天实验舱的长征五号B遥四运载火箭，在我国文昌航天发射场准时点火发射，约8分钟后，梦天实验舱与火箭成功分离并准确进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。 梦天实验舱是中国空间站第三个舱段，也是第二个科学实验舱，由工作舱、载荷舱、货物气闸舱和资源舱组成，起飞重量约23吨，主要用于开展空间科学与应用实验，参与空间站组合体管理，货物气闸舱可支持货物自动进出舱，为舱内外科学实验提供支持。…
七部门出手！规范明星广告代言活动
　　图片来源：市场监管总局广告监督管理司官方网站 人民网北京10月31日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，按照中央宣传部文娱领域治理有关工作部署，市场监管总局会同中央网信办、文化和旅游部、广电总局、银保监会、证监会、国家电影局等七部门联合印发《关于进一步规范明星广告代言活动的指导意见》（以下简称《指导意见》），《指导意见》自10月31日起实施。 据介绍，近年来，文娱行业在满足群众多样化文化需求、推动经济增长方面发挥了积极作用，但明星广告代言“翻车”事件频发，严重破坏市场秩序、污染社会风气，亟待切实整治。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部