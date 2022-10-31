交通运输部：今年前9月全国新开工高速公路和普通国省道项目299个
2022年10月31日15:43 | 来源：人民网
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人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部召开10月例行新闻发布会，交通运输部公路局副局长顾志峰指出，今年以来，各级交通运输部门多措并举推动重点公路建设，一批公路重大项目建设取得新进展。今年1至9月，全国新开工高速公路和普通国省道项目299个，建设总里程9645公里。
顾志峰说，1至9月，全国共建成通车高速公路和普通国省道项目337个，总里程9756公里，项目总投资5574亿元。其中，9月份已完工重大项目41个，建设里程1441公里，投资额1251亿元，在今年已完工项目总投资中占比约22.4%。
据了解，国内距离最长、断面最大、运行速度最高的公路水下盾构隧道——江苏省海太过江通道，沪昆高速江西省昌傅至金鱼石（赣湘界）段改扩建工程，京昆高速汉中至广元段扩容工程（四川境），都匀至香格里拉高速西昌至香格里拉段（四川境），云南省勐海至打洛高速公路等一批重大项目已开工建设。沪昆高速公路浙江省金华至浙赣界段改扩建工程、大广高速江西省南康至龙南段扩容工程、德州至上饶高速安徽省池州至祁门段、恩施至广元高速重庆新田至高峰段（新田长江大桥）等一批公路重大项目已建成通车。
“下一步，交通运输部将持续推进扩大有效投资，以联网、补网、强链为重点，加快实施一批公路重大项目，更好发挥重大项目对经济稳定运行压舱石的作用，努力构建现代化交通基础设施体系。”顾志峰说。
(责编：王连香、吕骞)
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