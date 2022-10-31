原标题：欧科云链成功签约上海数据交易所 开启区块链大数据创新应用新征程

近日，欧科云链与上海数据交易所正式达成合作，双方将共同推进区块链链上数据的创新应用与合规发展。此次合作将进一步丰富上海数交所涉及的数据领域，助力构建国家级创新型数据交易中心。欧科云链也就此成为区块链链上数据服务提供商。

链上数据不仅关乎现在，更加关乎未来。2022年，元宇宙发展热潮仍在继续。仅2022年上半年，全国已有十余个省市发布元宇宙相关规划，上海更是密集出台多则元宇宙相关政策和行动计划，从技术创新、场景应用、标准建立等方面加快布局元宇宙新赛道。元宇宙正从单纯的虚拟阶段，过渡到以“虚”强“实”、赋能产业的黄金阶段，内在价值逐渐显现。

上海数交所副总经理卢勇所表示，“产业数字化、数字产业化的底层都是由数据在支撑。未来，元宇宙的实现也需要大量的数据支撑。”确实，在元宇宙的发展过程中，我们不仅要重视元宇宙硬件产业发展和核心技术研发，更应关注链上数据的创新应用。只有真正理解和用好链上数据，元宇宙这类代表着未来美好期许的前沿概念才有希望成为现实。所以，欧科云链与上海数交所的合作，正是一次关乎“未来”的超前实践。

据了解，上海数交所自2021年成立以来一直引领着国内数据要素交易流通的创新发展。2022年8月24日，上海数交所在全国率先设立数字资产交易板块，推动数字资产行业健康有序发展，打造数字资产与实体经济深度融合的新样板。

此次与欧科云链的合作达成，将进一步丰富上海数交所的交易数据维度，助力上海数交所构建现代化数据交易体系，引领数据要素市场创新发展。

欧科云链副总裁、欧科云链控股执行董事张超表示，此次与上海数交所的合作达成反映了市场对欧科云链在区块链数据领域实力的认可，也将成为欧科云链发展历程的重要里程碑。“更重要的是，欧科云链将基于与上海数交所的合作契机，加速普及链上数据知识，积极探索链上数据在国内的合规交易及发展路径，推动链上数据赛道在国内的长期健康发展。”

据介绍，上海数交所揭牌至今，先后接触的数商不下600家，却没有一家区块链数据相关的数商。直到欧科云链此次签约成功，才填补了上海数交所在区块链数据领域的空白。

大数据流通与交易技术国家工程实验室常务副主任、复旦大学教授黄丽华介绍，数商是指以数据作为业务活动的主要对象或主要生产原料的经济主体，是数据要素的价值发现者、和价值实现的赋能者，也是跨组织数据要素的联结者和服务提供者。

一个繁荣、可持续发展的数据要素市场也需要一个健康的数商生态来支撑。不同的数商在数据交易体系中可能扮演着不同角色，但围绕着数据资产化这一核心任务，通过相互协作共同促进创新，最终形成数据生态系统，加速各类新业态的涌现。

为数商之后的欧科云链，将与众多数商企业及机构加强联动，共建繁荣数商生态。一方面，欧科云链将以链上数据为抓手，加强相关产品研发，并借助区块链、人工智能等信息技术，引领和赋能传统产业转型升级，让链上数据在更多应用场景中流动起来，从而驱动数字经济与实体经济的深度融合；另一方面，欧科云链也将积极配合数商生态发展需求，通过推动标准制定、人才培训、信息交流与专业论坛等业务，加速数据要素流通与交易，共同数据要素市场，助力数字经济又好又快发展。

张超表示，“数据交易是数据价值与红利的释放手段和释放过程，有利于挖掘数据资源的潜在价值，链上数据同样如此。经过近四年来的飞速发展，欧科云链在区块链大数据赛道已经积累了丰富的底层数据资源和技术研发经验，我们期待以此次合作为起点，与上海数交所以及其他数商加强联动，利用区块链大数据赋能实体经济，推动数据要素市场创新与发展。”（记者 王金晶）

(责编：曹淼、李源)

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