今天下午，中国空间站第三大舱段——梦天实验舱顺利发射升空，并将在随后与空间站组合体进行交会对接。对接完成后，中国空间站将形成三舱“T”字基本构型，中国载人航天工程“三步走”发展战略也将迈出重要一步。

此刻，中国空间站在距离地球400公里的太空轨道上运行，大家虽然心向往之，无奈它离我们太远，只能把这份向往放在心里。很多人不知道的是，我们在地球上也可以与它亲密互动。

没错，苍穹有天宫，天涯若比邻。

中国空间站每90分钟左右环绕地球一周，在日落后不久的傍晚以及日出前的清晨，空间站会反射傍晚或凌晨的太阳光，只要在合适的天气条件下，肉眼可见，当然也能用相机或手机拍摄到。

为祝贺梦天实验舱发射任务取得圆满成功、迎接全新的“T”字构型“天宫”，央视网特别推出“天宫飞过我的城市”空间站跟拍活动，邀请全国网友拍摄中国空间站飞过各地上空、与地标建筑同框的精彩视频，并评选出优秀作品在央视网以及央视网微博、抖音等账号推荐展示。

快快行动起来，用你的镜头拍摄中国空间站在地球上空飞行的浪漫身姿，记录中国空间站飞过你所在的城市，与正在太空执行任务的中国航天员隔空互动，为中国航天事业加油！

参与方式：在微博、抖音或快手平台，带话题词#天宫飞过我的城市#发布你所拍摄的中国空间站过境短视频，标注你所在的城市，@央视网或直播中国账号。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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