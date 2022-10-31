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飞天圆梦丨梦圆航天，正当其时——中国空间站梦天实验舱发射升空侧记

2022年10月31日21:35 | 来源：新华网
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决胜空间站，建功新时代。在党的二十大刚刚胜利闭幕不久，10月31日下午，中国文昌航天发射场又迎来一个载入史册的伟大时刻。

海天相接处，高大挺拔的发射塔架巍然矗立，中国空间站梦天实验舱进入发射倒计时。

即将发射的梦天实验舱，将在轨与天和核心舱和问天实验舱组合体完成组装建造，形成T字形基本构型，标志着国家太空实验室建设的全面“竣工”，意义重大，使命非凡。

总长约17.9米，最大直径约4.2米，由工作舱、货物气闸舱、载荷舱和资源舱组成……据介绍，梦天实验舱主要面向微重力科学研究，配置了流体物理、材料科学等多学科方向实验柜，是我国实现科技自立自强的又一重大创新实践。

“各号注意，1小时准备！”

14时37分，发射任务01指挥员廖国瑞的口令响彻发射场区。远远望去，超大整流罩上印制的五星红旗图案和“中国载人航天”6个蓝色大字格外醒目。探索浩瀚宇宙、发展航天事业、建设航天强国的宏伟画卷在人们面前徐徐展开。

为了建造太空家园，中国载人航天走过了30年。

1992年9月21日，党中央确立中国载人航天“三步走”发展战略。第一步，发射载人飞船，建成初步配套的试验性载人飞船工程，开展空间应用实验；第二步，突破航天员出舱活动技术、空间飞行器交会对接技术，发射空间实验室，解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题；第三步，建造空间站，解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。

为了“三步走”战略，一代代中华儿女仰望星空，将个人梦想和祖国航天事业相交会，生生不息、奔涌不止。

“各号注意，30分钟准备！”

15时07分，指显大屏上，摄像头无死角传来长征五号B火箭的各角度画面和各项数据。高度可视化、信息化、自动化，是这座中国最年轻航天发射场的鲜明特征，也是空间站建造的强大支撑。

为了建造太空家园，文昌航天发射场走过了15年。

2007年8月，为推进我国航天事业可持续发展战略，满足新一代大推力运载火箭和新型航天器发射任务需求，党中央作出重大战略决策——在海南文昌建设我国新一代运载火箭发射场。一声令下，西昌航天人从“长征”一词的诞生地出发，踏上了二次创业的新征程。

坚持面向世界航天发展前沿、面向国家航天重大战略需求，发射场建设以来，科技人员先后攻克了低温推进剂大流量加注、煤油液氮降温、网络信息系统国产自主可控等关键技术，解决了中大型液体火箭并行测试发射、单工位适应多型火箭发射、设施设备适应“高温高湿高盐雾”和“强降雨强雷暴强台风”环境等现实难题，实现新一代大推力运载火箭高密度发射能力，大幅提升了我国进入太空的能力。

“各号注意，15分钟准备！”

发射时间越来越近，不断压迫着人们紧绷的神经。任务中，文昌航天人精心准备、精心组织、精心实施，坚持把“双想”贯穿全程，扎实做好测试数据的横向、纵向和联合复查比对，从严从实抓好全过程质量管控，为成功发射铸牢坚实基础。

为了建造太空家园，文昌航天人走过了2年。

这两年，面对突破极值的高密度任务和新冠肺炎疫情带来的影响，西昌卫星发射中心党委牢牢把握“一个体系推进、三个重中之重”工作指导布局，确保疫情防控和航天发射“两个万无一失”“两个全面胜利”，在这些年新冠肺炎疫情的严峻形势下，他们一路高歌猛进，奋勇夺取空间站建造任务的连战连捷，向世人展示了中国速度、中国精度、中国高度。

“5、4、3、2、1！点火！”15时37分，烈焰轰鸣、响彻海天，长征五号B火箭犹如一条巨龙，托举着梦天实验舱一飞冲天。

观礼台上的人群沸腾了，经久不息的掌声热烈响起，欢呼声、喝彩声连成一片。发射场外的航天科普中心、淇水湾沙滩、石头公园人山人海，人们挥舞着国旗、高唱起红歌，举目礼送梦天实验舱飞向太空。

“中国空间站从这里飞向太空，这是文昌航天人的骄傲！”站在庆贺成功的“大红屏”前，广大航天工作者自豪地表示，要按照党的二十大建设航天强国的要求，大力弘扬伟大建党精神，积极传承载人航天精神，埋头苦干、奋勇前进，为实现中国梦航天梦贡献自己的智慧和力量。

梦圆航天，正当其时。10月31日，我们共同参与历史、见证历史！（黄国畅 胡煦劼 屠海超）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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