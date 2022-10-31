本报记者 常碧罗 王崟欣 李 蕊

开栏的话

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“实施就业优先战略”“健全就业公共服务体系，完善重点群体就业支持体系，加强困难群体就业兜底帮扶”。

为重点群体推荐岗位、广泛开展就业培训、维护好新就业形态劳动者权益……为促进更加充分更高质量就业，各地出台相关政策，实施了一系列举措。本版今起推出“实施就业优先战略”系列报道，敬请关注。

高校毕业生——

人社专员推荐岗位

培训见习增强本领

稚嫩的脸庞，身着蓝色工装，胡杰刚出差回来，就迫不及待和同事们讨论新产品的情况。虽然入职时间并不长，但胡杰已经成长为公司的业务骨干。

刚大学毕业时，胡杰一直没有找到心仪的工作，“那段时间很焦虑，不知道未来怎么办。”胡杰皱起眉头。

改变来自一场线上直播。这次直播，是重庆市潼南区人社局邀请各大企业开展的“带岗直播”——薪酬、工作环境、发展前景……直播间里分外热闹，众多岗位都和胡杰的专业相契合。抱着试一试的心态，胡杰点击聊天框，联系了直播里的人社专员。

人社专员为胡杰介绍了潼南的经济发展情况，并且邀请他来实地体验。第二天，胡杰就赶到了潼南区人社局。“没想到，专员看了我的简历后，直接推荐了3家公司。”几天时间里，人社专员陪着胡杰参观了这3家公司。

“我们为来潼南就业的高校毕业生提供职业指导、岗位推荐和技能培训，为企业和人才对接搭建平台。”潼南区就业和人才中心副主任陈龙告诉记者。

如今，胡杰已经入职重庆凌峰橡塑制品股份有限公司。现在，他还会接到潼南区人社局的回访电话，“打算参加人社局开办的免费就业培训，增强技术能力。”胡杰的眼里满是希望。

为帮助高校毕业生解决就业，重庆市潼南区人社局成立了“人力社保贴心服务专员”队伍，对接区内163家重点企业，精准收集高校毕业生就业需求，实时了解企业人力资源需求，促进高校毕业生和企业岗位充分对接。“我们做到两端需求全掌握，数据推送保精准，助力高校毕业生快就业、就好业。”潼南区人社局局长戴红丽说。

和胡杰一样，赖鑫艳也在人社局的帮助下找到了心仪的工作。今年2月，通过区人社局平台，赖鑫艳来到潼南区皇冠幼儿园开展就业见习。“表现很优秀，她一毕业，我们就签了合同。”园长李影萍告诉记者。为了提升毕业生就业能力，今年以来，潼南区开发了17个就业见习基地，推送高校毕业生88人，发放见习补贴113人，共计99.01万元。

潼南区助力高校毕业生成功就业，是重庆市多措并举解决就业的缩影。今年以来，重庆市人力社保局开展高校毕业生就业服务攻坚行动，采取“线上+线下”结合的方式，举办系列专场招聘会，实施启动“万名青年见习募集计划”。同时，重庆市加大急需紧缺职业新职业技能培训力度，通过电子社保卡发放职业培训券。积极开展职业体验活动，为未就业毕业生提供观摩交流、跟岗学习机会。推进“渝创渝新”大学生创业启航计划，并提供资源对接、平台搭建、孵化基地入驻等服务。

农民工——

企业开展定向招聘

收入稳定保障全面

将电池板挨个录入、装箱、封上胶布、贴齐标签，马孝虎全程专注。下午3点，位于福建省福州市马尾区的一间电池生产车间内，工人们在机器转动声中忙碌地工作。

车间内，长长的生产线囊括了电池从预加工到打包完成的全部工序，30多个工人坐成一排。马孝虎是这条生产线上的最后一环，从他手上打包封装后的一箱箱手机电池，将经过运输，送往一个个客户手中。

动作麻利、有条不紊，完成一箱电池的打包，马孝虎只需要不到3分钟。而半年前，马孝虎还在宁夏回族自治区固原市原州区中河乡硝口村的家中，为找工作发愁。

马孝虎今年25岁，干过销售，在烧烤店当过学徒，在商场装过空调……“有啥干啥，可一直不稳定。”马孝虎说，“家里条件也不好，有几亩地，种玉米、土豆，收入只能勉强糊口。”

今年春节，马孝虎在发愁没工作时，看到村委会在村微信群里发的一条招聘公告：福建福州的企业定向招聘员工，包吃住，活儿不累，每月4000多元的工资，五险一金齐全，干满半年还有7500元的补助。

马孝虎心动了，和同村几个小伙子一商量，一起报了名。正月十五刚过，马孝虎等人就背上行李出发了。坐上福州派出的东西部劳务协作免费专机，再换上公司派来接机的大巴，全程点对点输送。

把行李放进宽敞整洁的宿舍，在公司专门的清真餐厅吃完第一餐，签订正式的劳动合同后，马孝虎来到车间报到。带教师傅将工人一个个领走，开展岗前培训。有师傅手把手教，马孝虎也学得飞快，不出3天已能独立跟上生产线节奏。

近年来，福州市持续开展东西部劳务协作，今年以来还通过“好年华 聚福州”系列招聘行动，打造村级就业服务驿站，加快零工市场建设，建设东西部劳务协作基地等措施，多措并举帮扶农民工就业。针对疫情防控期间省外农民工返岗难，福州市人社局开通“点对点”包机、包列、包车接送省外务工人员回榕。3年来，福州市已累计输送4.2万人次返岗，实现“出家门、进厂门”。2022年，福州累计帮助3万名农民工就业，新增引进外来务工人员近2万名。

困难群众——

公益岗位托底安置

不出远门就近就业

艳阳高照，山东省东营市东营区六户镇神堂村，房前屋后堆满了黄澄澄的玉米。“趁着好天气晒干，再过两天，收购商就到村里来啦。”李福来蹲下身来，一边帮着村民翻晒玉米，一边叮嘱道：“院里院外防火与田里禁烧秸秆同样重要，一定要小心！”

今年4月，53岁的李福来在家门口找到了一份新工作——民生服务协理员。虽然腿有残疾，但半年多来，他走遍村里角角落落，对家家户户的大事小情都了如指掌。

“腿上落了病，没能力到外地打工，靠几亩田过日子，地里出地里进，日子过得紧巴。”说起过去，李福来连连叹气。

今年年初，村党支部书记李春光在大喇叭里喊起了话：“区里开发公益岗，托底安置就业困难人员。咱村里可以安置5人，有意向的即日可以报名！”

原来，为托底安置就业困难群体，今年，东营区推动城乡公益性岗位扩容提质行动，以党建为引领，277个村（社区）党组织全面摸排，精准掌握就业困难人员底数、就业意愿、劳动能力等情况，针对他们的意愿，建立台账，量身开发出民生服务协理员、吕剧文化传承员、沿黄生态促进员等五大类83种城乡公益岗位。

“啥叫公益岗？我能不能干得了？”镇工作人员在村民代表大会上讲了1个多小时，李福来听懂了：“公益岗是一份‘家门口’就能实现就业的工作。镇里已在春节前夕完成了就业困难群众的情况摸底，我的名字已经入了信息库。”经过了村民代表大会评议、村里公示等环节，李福来有了新工作。如今，在东营区，已有1689名和李福来一样的就业困难人员，有了稳定的工作和收入。

为了让公益岗位发挥最大的帮扶效能，东营区实施岗前培训行动。李福来与全镇首批90名公益岗人员一起坐到了六户镇岗前培训班里。“看，这些都是培训时记的。”李福来从家里的抽屉中翻出一个本子，上面密密麻麻地写满笔记，“培训很全面，从日常工作流程到职责落实要求，从岗位纪律执行到村居消防等知识，我学到不少东西。”

“党的二十大报告提出，加强困难群体就业兜底帮扶。”山东省东营市副市长、东营区委书记苟宏水说，东营区将实施城乡公益岗扩容提质行动，拓展培训链条，推动岗位帮扶与技能帮扶相结合，让困难群众端稳就业饭碗。

《 人民日报 》（ 2022年10月31日 11 版）

(责编：曹淼、李源)

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