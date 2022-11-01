人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

飞天圆梦 | 一镜到底看航天

2022年11月01日16:51 | 来源：央视新闻客户端
小字号

中国空间站第三大舱段

梦天实验舱10月31日已成功发射入轨

并于11月1日4时27分成功对接于天和核心舱

待梦天实验舱转位后

中国空间站“T”字基本构型

就将在轨组装完成

今年是中国载人航天工程立项实施30周年

“满眼生机转化钧，天工人巧日争新。”

通过几代航天人不懈努力 步履不停

从“天宫”到“梦天”

中华儿女建造“天上宫阙”的梦想正在实现

来一趟奇幻书桌之旅

在浩瀚星河里

领略征途如虹的中国志气

在九天炫彩的太空中

体验“我已出舱，感觉良好”的中国骨气

在筑梦星辰的新征程上

惊叹“漫步寰宇问苍穹”的中国底气

新征程 再出发

星光不负赶路人

监制丨王姗姗 张鸥 闫博

制片人丨王竹 关庆飞 商剑

策划丨崔钰林 戚梦鑫 陈凯强 韩笑

文案丨崔钰林

统筹丨魏崧

摄影丨王恒乐 余樵 李奋承

技术统筹丨杨明

承制丨新闻包装工作室

技术监制丨李宏海

项目制作负责丨吴浩 王子川

现场导演丨邢祎 郭帅

手绘及动画合成丨黄楚洁 邢祎 郭帅 吴迪 杨宇晨 付康怡 韩笑

音乐设计丨王璇

专家顾问丨庞之浩 李源

鸣谢丨陈达尔汉 李乐山

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
揭秘空间站“专车”长五B火箭三大绝技
　　10月31日，长征五号B运载火箭（以下简称长五B火箭）将梦天实验舱准确送入预定轨道，发射取得圆满成功。 记者从长五B火箭的抓总研制单位中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”）获悉，长五B火箭是专为我国载人航天工程空间站核心舱和实验舱等舱段发射任务打造的一型全新构型的运载火箭，也是目前我国近地轨道运载能力最大的运载火箭。…
我国个体工商户税收负担逐年下降 超八成无需缴税
　　人民网北京11月1日电 （记者车柯蒙）《促进个体工商户发展条例》于2022年9月26日国务院第190次常务会议通过，自2022年11月1日正式施行。11月1日，国务院新闻办举行政策例行吹风会，介绍《促进个体工商户发展条例》（以下简称《条例》）有关情况。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部