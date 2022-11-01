中国空间站第三大舱段

梦天实验舱10月31日已成功发射入轨

并于11月1日4时27分成功对接于天和核心舱

待梦天实验舱转位后

中国空间站“T”字基本构型

就将在轨组装完成

今年是中国载人航天工程立项实施30周年

“满眼生机转化钧，天工人巧日争新。”

通过几代航天人不懈努力 步履不停

从“天宫”到“梦天”

中华儿女建造“天上宫阙”的梦想正在实现

来一趟奇幻书桌之旅

在浩瀚星河里

领略征途如虹的中国志气

在九天炫彩的太空中

体验“我已出舱，感觉良好”的中国骨气

在筑梦星辰的新征程上

惊叹“漫步寰宇问苍穹”的中国底气

新征程 再出发

星光不负赶路人

监制丨王姗姗 张鸥 闫博

制片人丨王竹 关庆飞 商剑

策划丨崔钰林 戚梦鑫 陈凯强 韩笑

文案丨崔钰林

统筹丨魏崧

摄影丨王恒乐 余樵 李奋承

技术统筹丨杨明

承制丨新闻包装工作室

技术监制丨李宏海

项目制作负责丨吴浩 王子川

现场导演丨邢祎 郭帅

手绘及动画合成丨黄楚洁 邢祎 郭帅 吴迪 杨宇晨 付康怡 韩笑

音乐设计丨王璇

专家顾问丨庞之浩 李源

鸣谢丨陈达尔汉 李乐山

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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