人民网北京11月1日电 （记者车柯蒙）《促进个体工商户发展条例》于2022年9月26日国务院第190次常务会议通过，自2022年11月1日正式施行。11月1日，国务院新闻办举行政策例行吹风会，介绍《促进个体工商户发展条例》（以下简称《条例》）有关情况。

“税费优惠政策已覆盖全部个体工商户，2020年以来至今年9月底，为个体工商户累计减税降费10272亿元。”国家税务总局政策法规司司长戴诗友在发布会中表示。

据介绍，2020年，为支持个体工商户应对疫情影响，推进复工复业，对包括个体工商户在内的小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税。同时，阶段性免征个体工商户社保费，允许个体工商户延缓缴纳当年个人所得税和社保费。2021年，将包括个体工商户在内的小规模纳税人增值税免税月销售额从10万元提高到15万元，对个体工商户应纳税所得额不超过100万元的部分，在已有优惠政策的基础上减半征收个人所得税。

戴诗友表示，今年实施新的组合式税费支持政策，通过“退、减、免、缓”的方式，进一步加大对个体工商户的支持力度。与此同时，税务总局及时编制和持续更新《小微企业、个体工商户税费优惠政策指引》，组织个体工商户服务月、开展助力小微市场主体发展“春雨润苗”专项行动，帮助个体工商户及时了解、准确掌握、用足用好税费优惠，政策效应持续显现。

一是减负规模持续扩大，税费优惠政策已覆盖全部个体工商户，2020年以来至今年9月底，为个体工商户累计减税降费10272亿元。

二是缴税负担逐年下降，受益于国家出台的一系列减税降费政策，目前全国超八成的个体工商户无需缴税，需要缴税的个体工商户平均每月缴税今年比2019年下降四成。

三是市场主体活力不断增强，在税费等一系列政策的共同作用下，2020年以来至今年9月，全国涉税市场主体中累计新办个体工商户1734.2万户，为稳就业、保民生发挥了积极作用。

“下一步，税务部门认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，与其他部门密切协作，采取有力有效措施，切实推动《条例》落地见效。在落实减税降费中使个体工商户尽享红利，在优化服务举措中让个体工商户更添便利，在帮助纾困解难中为个体工商户多谋实利，积极助力广大个体工商户发展壮大。”戴诗友表示。

(责编：王仁宏、吕骞)

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