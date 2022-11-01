人民网北京11月1日电 （记者栗翘楚）今日，第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）新闻发布会在上海召开。中国国际进口博览局副局长孙成海在发布会上介绍了第五届进博会和虹桥论坛筹备情况。

孙成海介绍，本届进博会有以下几方面亮点：

一是参展国别范围更广，共有145个国家、地区和国际组织参展，结构更优化，代表性更强。其中，既有发达国家和发展中国家，也包括一些最不发达国家。来自127个国家和地区的企业参加企业商业展，66个国家和3个国际组织亮相国家综合展，数量均超过上届。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国均有企业参展，“一带一路”沿线国家、上合组织参展国数量也较上届增加。尼加拉瓜、吉布提、毛里塔尼亚、科摩罗、莫桑比克、刚果（金）、伊拉克、冰岛8国将首次参与国家展。

二是展示内容更加丰富。围绕“十四五”规划和2035远景目标，新设农作物种业专区和人工智能专区，优化能源低碳及环保技术专区，拓展创新孵化专区，技术装备、消费品、医疗、汽车等领域的150多家初创企业进行集中展示。新设“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区，包括成就专区、省区市专区和“展商变投资商”专区，全面展示新时代我国对外开放辉煌成就。建成进博文化展示中心，常态化全景呈现进博会精彩时刻、筹办历程和办展成效。

三是展商展品质量更优。共有284家世界500强和行业龙头参加企业展，数量超过上届，回头率近90%。六大展区将展出数百项新产品、新技术、新服务，其中既有聚焦美好生活的消费品和农产品，也不乏蕴含全球领先科技的各类高精尖医疗器械和技术装备。展台特装比例达到96.1%，高于上届水平。

四是招商工作市场化专业化凸显。坚持“政府+市场”发展方向，组建39个交易团、近600个交易分团，新增4个行业交易团、近百个行业交易分团。积极开展精准招商，制造、批发、零售等行业重要采购商和广大民营企业踊跃报名参会。具有决策权和采购权的专业观众比重进一步提升，采购商质量和专业化程度进一步提高。

五是虹桥论坛更加聚焦“开放”主题。以“激发全球开放新动能 共享合作发展新机遇”为主题，分为“开放共担”“开放共治”“开放共享”三个板块，举办“RCEP与更高水平开放”高层论坛、《世界开放报告2022》发布暨国际研讨会等分论坛，规模从14场扩大到24场，探讨全球开放发展热点议题。专业化程度持续提升，9个中央部委、4个地方省市、3个专业智库参与主办专业领域分论坛，将发布开放领域近20个专业化、权威性报告。国际化水平稳步提高，新增联合国工发组织、联合国人口基金、联合国全球契约组织、联合国减灾办、国际贸易中心、世界知识产权组织等国际组织参与主办分论坛，5场次分论坛邀请了诺贝尔奖得主发表演讲。通过境内外主流媒体，借助多种传播形式，放大“虹桥声音”。

六是数字技术赋能展会。国家展继续以线上方式举办，运用增强现实、实时渲染等技术，展示各国科技创新、文化艺术、投资环境等内容，为观众带来沉浸式观展体验。广泛运用先进数字技术，不断提高招展招商、展品展示、对接洽谈等方面数字化水平，积极推动各方通过“云端”洽谈合作。今年还首次尝试推行“数字进博”展示平台，实现300多家技术装备领域展商在线展示，充分利用“云展示、云发布、云直播、云洽谈”等方式，赋能精准撮合对接，提高参展参会实效。

七是全力打造绿色展会。践行国家“双碳”发展战略，坚持“绿色、环保、可持续”办展方向，持续打造“零碳进博”。推进“碳中和”项目，引入碳普惠机制，实现绿色低碳价值传递和绿色搭建，增设绿色展台设计奖，提高参展、搭建、物流企业的参与度和积极性，携手共建“绿色展会”。

八是各类活动精彩纷呈。近百场形式多样、内容丰富的专业配套活动集中举办，其中政策解读、对接签约、投资促进类超过50场。大型贸易投资对接会新设“百强县、千强镇”对接专场，以促消费为主题，更好满足人民群众生活需要。人文交流方面，设置虹桥国际城市会客厅展示区，以及中华老字号、非物质文化遗产、国家级步行街、中国旅游四大展示专区，中央广场将呈现80余场公益演出和展演活动，经贸人文融合进一步深化。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经