人民网北京11月1日电 （记者栗翘楚）今日，第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）新闻发布会在上海召开。中国国际进口博览会城市服务保障领导小组办公室主任、上海市人民政府副秘书长顾洪辉在发布会上表示，上海市将以参展参会人员的便利为宗旨，精益求精做好服务保障。

顾洪辉介绍，上海市着力提升服务保障的精细化和智能化水平，于细微之处体现城市温度，不断提高参展参会人员的感受度、便利度和体验度。主要体现在四个方面：

一是交通出行方面。航空、铁路设置了进博专用通道和接待服务中心，为参展团体提供重点迎送、便捷候乘等全流程服务。倡导“集约出行，公交优先”，优化轨交运力，缩短轨交间隔时间，增设公交和定制巴士线路，2500辆新能源出租车满足展客商个性化需求。优化车辆“即停即走”、展馆内轨交出入口“应开尽开”等措施，最大限度方便参展参会人员就近验证、快速入馆。轨交出入口设置“无接触、不停留”“验证门”，实现观展人员快速有序进站。离场期间通过“人证过机”实现轨迹留痕，最大限度减少返程客流长时间积压。落实展馆周边20处临时停车场，约1900个车位，可线上提前预约车位。

二是住宿餐饮方面。继续实施住宿价格管控措施，已发布946家宾馆酒店、16.32万间客房的房源清单。进一步提升“进博服务大使”的业务技能和服务水平，为来宾及时提供信息咨询、代客预订等服务。展馆内共有44家固定餐饮商户、2家临时点位商户和7家移动餐车提供餐饮保障，中午高峰期可供餐约9.7万份，全天可供餐约14万份。完成对80家供博食品经营企业以及论坛、新闻中心供餐单位的食品安全评估和整改落实。

三是参展便利方面。上海海关已设立了110个进博会通关专窗和专用通道，全天候服务进博会人员及展品进出。借助海关大数据平台，提前获取出入境信息，做到嘉宾随到随走，展品即到即办、即办即放。优化作业模式，将口岸与展馆查检作业相结合，避免企业两次开箱作业，切实提高了参展商品的通关效率。在海关支持下，上海机场开通航空货运“绿色通道”，提供“四优先”“四专用”的快速提离服务，即优先理货、优先分拨、优先查验、优先提离，并安排专用通道、专用窗口、专用车辆、专用队伍，让参展货物第一时间入驻国家会展中心。设立进口冷链食品总仓，实施闭环监管，集中完成最小包装消毒和核酸检测后统一运输入馆，确保展品入馆前消除病毒污染风险。

四是观展服务方面。继续沿用“证件复用”“急证急办”等措施，实行线上补换证件，进一步提高证件办理效率，有效节省了展客商现场办理的排队等待时间。展会现场设置5个医疗站，配置20辆救护车，展馆周边设置35家进博会定点医院。加快5G技术融合落地，全程全网保障通信网络，确保展客商通信顺畅。市场监管服务首次实施分级分类管理，结合展品风险、疫情风险等情况，对不同展馆、不同展位实施不同频次巡查和服务。经过基础培训、进博会专项培训，3743名“小叶子”志愿者将在展会期间为展客商提供指引、翻译等服务。展会综合服务区为参展参会人员提供知识产权、法律、仲裁等现场服务。

(责编：王仁宏、吕骞)

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