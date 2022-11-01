10月31日，我国在文昌航天发射场成功将中国空间站最后一个舱体——梦天实验舱送入太空，实验舱顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。不到两年的时间内，中国空间站三大舱体从该发射场陆续成功飞向太空，创造了中国速度、中国高度、中国奇迹。

据悉，文昌航天发射场于2009年开工建设，由西昌卫星发射中心建设管理使用，有中国空间站建造母港、行星探测母港、探月新母港之誉，主要承担大吨位空间站、货运飞船、深空探测器、地球同步轨道卫星、大质量极轨卫星等发射任务，是我国新一代大推力运载火箭发射场，是我国深空探测的重要桥头堡，在我国航天体系中具有特殊重要地位和作用。

2021年4月29日，空间站天和核心舱升空，我国正式迈入空间站时代；同年5月29日、9月20日和2022年5月10日，天舟二号、三号、四号货运飞船相继发射，我国空间站建设进入承上启下关键阶段；2022年7月24日，问天实验舱一飞冲天，中国空间站建设再次迈出重要一步；今天，梦天实验舱“梦圆航天”，将在轨与天和核心舱和问天实验舱组合体完成组装建造，形成T字形基本构型，建成国家太空实验室，全面实现三步走发展战略任务目标……一路走来，万千航天人敢于征服太空、不断攻坚克难，展示出强大的中国精神、中国力量。

事实上，航天发射是一项高风险的科技活动。2021年5月19日晚，距离天舟二号发射不到3个小时，某个压力值参数却出现异常。一个又一个党员先锋以越是艰险越向前的姿态挺身而出，全力完成故障排除和长征七号火箭推进剂“三加两泄”工作，终于在10天后夺取了任务来之不易的胜利。

近年来，文昌航天发射场迎来高密度发射期，特别是2020年5月5日长征五号B火箭首飞至今的两年多时间，发射场连续实施13次重大任务发射，将天问一号、嫦娥五号、中国空间站等“国字号”航天器顺利送入预定轨道，造就了筑梦太空的坚实底座和底气，助力中国航天事业高水平科技自立自强不断迈出新步伐。

“空间站建造任务百分之百成功发射要求极高，这一成就展现出文昌航天发射场日益重要的地位作用，也反映了我们航天发射能力的不断提高。”西昌卫星发射中心主任邓洪勤说。（黄国畅 屠海超 胡煦劼）

稿件由新华网和文昌航天发射场共同策划

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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