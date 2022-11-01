人民网记者 许维娜

“您买免税商品了吗？”到过海南的人，对这句话不会陌生。

“免税城国际品牌多，商品种类全，完全能满足我的购物需求。” 正在购买香水和护肤品的游客王希说，常来海南度假的她表示，来海南选购离岛免税品已成为如今海南旅游消费的一大新特色。

眼下，海南免税品销售逐渐成为支撑海南消费增长的重要力量，巨大的市场消费潜力也吸引了更多经营主体布局海南。10月28日，全球最大的单体免税店——cdf海口国际免税城（以下称免税城）正式开业。免税城位于海口西海岸城市副中心、紧邻海口重要交通枢纽新海港。

cdf海口国际免税城。受访方供图

记者了解到，免税城是由中国旅游集团旗下中免集团倾力打造的全球最大单体免税店，建筑面积28万平方米。

据悉，免税城聚集800多个国际国内品牌，众多“首店”“独家”品牌同步登场，其中包括25个海南免税店首进品牌以及78个海南离岛免税中免集团独家品牌。

在倍受消费者关注的香化品类，免税城设置了全球旅游零售面积最大、品牌最全的香化世界，单层3万平方米，为消费者提供虚拟试妆、独家定制、香化课堂、明星演绎等创新互动体验，囊括10家海南离岛免税cdf独家香化品牌。

此外，免税城还为消费者提供多种品牌独家定制服务，为进一步展示“国粹”精髓，弘扬中华文化，免税城全力推广“国潮”风尚。茅台体验店使消费者近距离感受国品酿造的工艺传承；国潮美妆全球旅游零售中国首店倾力打造中国美妆品牌集结站；旅游零售渠道与华为合作，首次引进汽车产品，打造最新智能生活馆，营造智慧生活全场景，通过全方位多品类的创新推动，让消费者感受澎湃的时尚魅力。

随着消费者消费观念及消费心理的升级，与消费者在审美需求、精神文化需求层次的交流与对话也成为现代商业的革新方向。

在购物过程中，免税城发挥数字化服务优势，采用香化“扫码购”等数字化手段，缩短顾客排队等待时长，进一步提升购物效率，让顾客有更充足的时间与精力沉浸式体验免税购物的乐趣。在营销活动方面，免税城也创新服务体验，带来更多IP主题活动。

有专家表示，离岛免税将有助于释放中国消费市场潜力，促进国内国际双循环形成，加速消费回流注入了“强心剂”。

据海口海关统计，自2020年7月1日海南离岛免税新政实施以来，截至2022年9月30日，海口海关共监管离岛免税销售金额966亿元，销售件数1.33亿件，购物旅客1307万人次。

中免集团方面表示，以海南离岛免税政策为依托，免税城聚合众多大品牌，引进时尚潮流品牌，并发挥综合体优势，着力培育多元消费业态，建设世界级休闲购物新地标。

(责编：王仁宏、吕骞)

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