央视网消息：梦天实验舱，究竟长什么样？结合一段演示动画了解一下。

梦天实验舱是中国空间站三大舱段中的最后一个舱段，它的长是17.88米，最大直径是4.2米，重量约23吨。作为中国空间站的第二个实验舱段，它的大小、直径、重量和问天实验舱相当。

梦天实验舱主要由四部分组成，分别是工作舱、货物气闸舱、载荷舱，还有资源舱。

在这四部分当中，工作舱是航天员在轨主要的工作场所，和问天实验舱一样，这里也配置有多个实验机柜，而且机柜的数量比问天舱更多。

由于梦天实验舱的定位是航天员工作的地方，因此，和问天实验舱最大的不同，就是这里没有睡眠区和卫生区。舱内左右两边各有一排柜子，这些就是梦天实验舱的科学实验机柜，包括超冷原子物理实验柜、高精度时频实验柜、高温材料科学实验柜、流体物理实验柜、两相系统实验柜、燃烧科学实验柜、在线维修装调操作柜等。未来，航天员或者载荷专家会在这里开展一系列的科学实验。

再往前，过了眼前这道门，就将通往梦天实验舱的货物气闸舱和载荷舱。

看到这里，您可能会有疑问，为什么工作舱舱门是和两个舱相连呢？我们通过动画演示来进一步了解。这里是梦天实验舱的货物气闸舱以及载荷舱。这两个部分最特别的地方，就在于它们采用了“双舱嵌套”方式，也就是在载荷舱内部，包含了货物气闸舱。

梦天实验舱的气闸舱出舱口主要用于货物，也就是实验载荷的出舱。

梦天舱货物气闸舱出舱口为正方形，边长大约为1.2米，这样就可以满足更大尺寸、更大重量的货物进出舱。当需要将实验载荷运出舱外时，航天员只需要在工作舱内将载荷装在货物气闸舱的转移机构上，转移机构就可以完成载荷的出舱工作。包裹在气闸舱外的就是载荷舱，载荷舱包含有两个可展开的暴露载荷实验平台，从气闸舱运出舱外的实验载荷就可以安装在这个平台上，用于舱外暴露实验。

再后面就是梦天实验舱的资源舱，这里有发动机、推进剂，主要为梦天实验舱提供动力。资源舱后端的这对“翅膀”，是梦天实验舱的大型柔性太阳翼，制造材料和核心舱、问天舱的太阳翼相同，面积也和问天舱太阳翼一致，展开后单侧太阳翼长约23米，面积约138平方米。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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